OrderSend + TRADE_ACTION_SLTP. Зачем задается Magic? - страница 3
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В OnTradeTransaction есть request.magic. Можно узнать - какой magic отдал команду на изменение стопов.
Друге дело - что ни в самой позиции, ни в истории ордеров и сделок он не фигурирует.
Будьте поточней в выражениях. Magic не отдаёт никаких команд. Даже на изменение стопов.
И в открытой позиции фигурирует и в ордерах и в сделках... Нет отдельного столбца для отображения... может не очень надо, поэтому и не сделали?