OrderSend + TRADE_ACTION_SLTP. Зачем задается Magic? - страница 3

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. ... Rick D. ... .:

В OnTradeTransaction есть request.magic. Можно узнать - какой magic отдал команду на изменение стопов.

Друге дело - что ни в самой позиции, ни в истории ордеров и сделок он не фигурирует.

Будьте поточней в выражениях. Magic не отдаёт никаких команд. Даже на изменение стопов.

И в открытой позиции фигурирует и в ордерах и в сделках... Нет отдельного столбца для отображения... может не очень надо, поэтому и не сделали?


[Удален]  
Я имею ввиду - можно если в одном эксперте сидит несколько под-стратегий каждая со своим Magic, то можно узнать, какая из стратегий (через ее Magic) отдала приказ на изменение стопов.
[Удален]  
Будем считать - что разработчики стандартной библиотеки заполняют в коде magic по ошибке. Если нет других мнений, на этом тему предлагаю закрыть.
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