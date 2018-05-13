Можно ли это делать в этом разделе?
Модераторам: если не в тему - просто удалите.
Вопрос в следующем:
- только что опубликовал работу. Большой (ну очень большой) бот, работал над ним долго.
- знаю что работу видят и скачивают первые несколько дней, пока она в Новых на первой странице видна. Первые сутки - есть 28 скачиваний
- если за это время не пошли продажи - о работе можно забыть, работа тонет в тысячах других. Будь она даже супер-пупер - ее просто не видят. Скачивания демки идут не более 1-2 раз в месяц. А может быть и ни одного за несколько месяцев.
- вопрос: можно ли в этом разделе или в каком-либо ином ненавязчиво продвигать бот? Путем публикации отчетом о торговле им на реале и демо, выкладывание сетов с оптимальными настройками и т.п.
продвигать можно в личном блоге на данном сайте и на любых внешних ресурсах.
ещё можно опубликовать сигнал, но и его тоже надо будет продвигать :-)
PS/ работу на самом деле видят периодически - какая-то ротация присутсвует. Плюс будут "всплытия" при появлении переводов.
А вообще отнеситесь как к коммерческому продукту и продвигайте невзирая на особенности сайта, что правда непривычно,долго,муторно и дорого.
Скачивают не равномерно. Иногда больше иногда меньше. Зависит от того, что в данный момент кому то нужно.
Затейте дискуссию. Продвиньте свой продукт руками его потенциальных пользователей.
Блин, мне Вас маркетингу учить? Это же Ваша будущая профессия.
Затейте дискуссию. Продвиньте свой продукт руками его потенциальных пользователей.
Блин, мне Вас маркетингу учить? Это же Ваша будущая профессия.
Реклама двигатель торговли.
Так что не мешайте людям товар раскручивать
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Вопрос в следующем:
- только что опубликовал работу. Большой (ну очень большой) бот, работал над ним долго.
- знаю что работу видят и скачивают первые несколько дней, пока она в Новых на первой странице видна. Первые сутки - есть 28 скачиваний
- если за это время не пошли продажи - о работе можно забыть, работа тонет в тысячах других. Будь она даже супер-пупер - ее просто не видят. Скачивания демки идут не более 1-2 раз в месяц. А может быть и ни одного за несколько месяцев.
- вопрос: можно ли в этом разделе или в каком-либо ином ненавязчиво продвигать бот? Путем публикации отчетом о торговле им на реале и демо, выкладывание сетов с оптимальными настройками и т.п.