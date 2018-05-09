Как узнать размер пункта НЕ текущего инструмента в валюте котировки?
string symbols[8] = {"EURUSD", "GBPUSD", "EURGBP", "USDJPY", "EURJPY", "CHFJPY", 'EURCHF", "USDCHF"}; for(int i=0; i<8; i++) if( SymbolSelect(symbol[i], true) ) Print( SymbolInfoDouble(symbol[i], SYMBOL_POINT) );
Всем привет!
Имеется штатная функция _Point (она же Point()), возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
А как узнать НЕ текущего инструмента? По аналогии, допустим, как Open[1] = iOpen(Symbol(),0,1).
Просто вот написал скрипт, который прогоняет в цикле недельную ценовую амплитуду по всем торговым инструментам. А из-за этой Point() получается белиберда, т.к. для йеновых это одно, для стаков другое. Хочется порядка какого-то. Заранее благодарен.
Чтобы получить информацию по любому символу, этот символ нужно выделить.
Класс CSymbolInfo.
Шаг 1: пытаемся выделить символ
if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name {
этот метод одновременно обновляет данные по символу.
Шаг 2: останется получить размер пункта - метод Point
Vladimir Karputov Вообще-то он на MQL4 привел код.
Vladimir Karputov Вообще-то он на MQL4 привел код.
Вопрос размещён на форуме MQL5, в главном разделе - соответственно и ответ дан для MQL5. Старый терминал обсуждается в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4
Вопрос размещён на форуме MQL5, в главном разделе - соответственно и ответ дан для MQL5. Старый терминал обсуждается в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4
Ну вопрос размещен вообще-то в Общее обсуждение. Ну да ладно, не суть
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Всем привет!
Имеется штатная функция _Point (она же Point()), возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
А как узнать НЕ текущего инструмента? По аналогии, допустим, как Open[1] = iOpen(Symbol() - пишу любой символ,0,1).
Просто вот написал скрипт, который прогоняет в цикле недельную ценовую амплитуду по всем торговым инструментам. А из-за этой Point() получается белиберда, т.к. для йеновых это одно, для стаков другое. Хочется порядка какого-то. Заранее благодарен.