Как узнать размер пункта НЕ текущего инструмента в валюте котировки?

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Всем привет!

Имеется штатная функция _Point (она же Point()), возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.

А как узнать НЕ текущего инструмента? По аналогии, допустим, как Open[1] = iOpen(Symbol() - пишу любой символ,0,1). 

Просто вот написал скрипт, который прогоняет в цикле недельную ценовую амплитуду по всем торговым инструментам. А из-за этой Point() получается белиберда, т.к. для йеновых это одно, для стаков другое. Хочется порядка какого-то. Заранее благодарен.

  
string symbols[8] = {"EURUSD", "GBPUSD", "EURGBP", "USDJPY", "EURJPY", "CHFJPY", 'EURCHF", "USDCHF"};
for(int i=0; i<8; i++)
     if( SymbolSelect(symbol[i], true) )
          Print( SymbolInfoDouble(symbol[i], SYMBOL_POINT) );
 
Evgeniy Zhdan:

Всем привет!

Имеется штатная функция _Point (она же Point()), возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.

А как узнать НЕ текущего инструмента? По аналогии, допустим, как Open[1] = iOpen(Symbol(),0,1). 

Просто вот написал скрипт, который прогоняет в цикле недельную ценовую амплитуду по всем торговым инструментам. А из-за этой Point() получается белиберда, т.к. для йеновых это одно, для стаков другое. Хочется порядка какого-то. Заранее благодарен.

Чтобы получить информацию по любому символу, этот символ нужно выделить.

Класс CSymbolInfo.

Шаг 1: пытаемся выделить символ

   if(!m_symbol.Name(Symbol())) // sets symbol name
     {

этот метод одновременно обновляет данные по символу.

Шаг 2: останется получить размер пункта - метод Point

 

Vladimir Karputov Вообще-то он на MQL4 привел код.

 
Konstantin Nikitin:

Vladimir Karputov Вообще-то он на MQL4 привел код.

Вопрос размещён на форуме MQL5, в главном разделе - соответственно и ответ дан для MQL5. Старый терминал обсуждается в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4

 
Vladimir Karputov:

Вопрос размещён на форуме MQL5, в главном разделе - соответственно и ответ дан для MQL5. Старый терминал обсуждается в специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4

Ну вопрос размещен вообще-то в Общее обсуждение. Ну да ладно, не суть

 
Спасибо ребят. Вот что мне надо было MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT). 
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