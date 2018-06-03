Билд 1815

Новый комментарий
 

Пытаюсь открыть новый демо счёт.

И ощущение, что название серверов перепутаны местами:


 
Vladimir Karputov:

Пытаюсь открыть новый демо счёт.

И ощущение, что название серверов перепутаны местами:


 У меня просто один, 1815


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1810

Vladimir Karputov, 2018.05.02 15:06

2018.05.02 14:40:47.044 MetaTrader 5 x64 build 1810 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.05.02 14:40:47.047 Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3375 / 8077 Mb, Disk: 287 / 464 Gb, GMT+2
2018.05.02 14:40:47.047 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

В тестере стратегий провёл оптимизацию по всем символам:


После окончания теста экспортировал результаты в XML. Открыл документ, а в нём колонка "Trades" пустая и колонка коэффициент Шарпа - одни нули.


Сейчас разглядел: в документе XML колонки Pass Rezult Profit вообще перепутаны местами.


Билд 1816. Смещение столбцов в XML документе осталось.

 

Билд 1835. Теперь сохранение в формат XML работает корректно:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
GBPUSD 0 5850,37 2850,37 6,29 1,36 1,26 0,12 0 42,42 453
EURUSD 1 1446,09 -1553,91 -3,21 0,76 -0,63 -0,10 0 69,53 484
USDJPY 2 1617,13 -1382,87 -3,26 0,80 -0,71 -0,09 0 54,69 424
USDCHF 3 1810,50 -1189,50 -2,45 0,82 -0,34 -0,07 0 71,56 485
USDCAD 4 4092,20 1092,20 2,01 1,12 0,50 0,06 0 36,02 544
AUDUSD 5 2767,37 -232,63 -0,47 0,97 -0,08 0,00 0 66,72 492
Новый комментарий