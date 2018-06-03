Билд 1815
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1810
Vladimir Karputov, 2018.05.02 15:06
2018.05.02 14:40:47.044 MetaTrader 5 x64 build 1810 started (MetaQuotes Software Corp.) 2018.05.02 14:40:47.047 Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3375 / 8077 Mb, Disk: 287 / 464 Gb, GMT+2 2018.05.02 14:40:47.047 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
В тестере стратегий провёл оптимизацию по всем символам:
После окончания теста экспортировал результаты в XML. Открыл документ, а в нём колонка "Trades" пустая и колонка коэффициент Шарпа - одни нули.
Сейчас разглядел: в документе XML колонки Pass Rezult Profit вообще перепутаны местами.
Билд 1816. Смещение столбцов в XML документе осталось.
Билд 1835. Теперь сохранение в формат XML работает корректно:
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|GBPUSD
|0
|5850,37
|2850,37
|6,29
|1,36
|1,26
|0,12
|0
|42,42
|453
|EURUSD
|1
|1446,09
|-1553,91
|-3,21
|0,76
|-0,63
|-0,10
|0
|69,53
|484
|USDJPY
|2
|1617,13
|-1382,87
|-3,26
|0,80
|-0,71
|-0,09
|0
|54,69
|424
|USDCHF
|3
|1810,50
|-1189,50
|-2,45
|0,82
|-0,34
|-0,07
|0
|71,56
|485
|USDCAD
|4
|4092,20
|1092,20
|2,01
|1,12
|0,50
|0,06
|0
|36,02
|544
|AUDUSD
|5
|2767,37
|-232,63
|-0,47
|0,97
|-0,08
|0,00
|0
|66,72
|492
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пытаюсь открыть новый демо счёт.
И ощущение, что название серверов перепутаны местами: