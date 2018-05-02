Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1810
Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
Мы начали большой апгрейд тестера.
Окно оптимизации полностью будет перестроено и даст доступ к истории всех предыдущих тестов на разных экспертах и условиях. Сейчас окно со списком проходов тестера стратегий показывается по окончании теста, а не обновляется в рилтайме.
2018.05.02 14:40:47.044 MetaTrader 5 x64 build 1810 started (MetaQuotes Software Corp.) 2018.05.02 14:40:47.047 Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3375 / 8077 Mb, Disk: 287 / 464 Gb, GMT+2 2018.05.02 14:40:47.047 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
В тестере стратегий провёл оптимизацию по всем символам:
После окончания теста экспортировал результаты в XML. Открыл документ, а в нём колонка "Trades" пустая и колонка коэффициент Шарпа - одни нули.
Сейчас разглядел: в документе XML колонки Pass Rezult Profit вообще перепутаны местами.
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
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Здравствуйте,
новой темы не нашел.
обновился сегодня.
пытаюсь запустить оптимизацию.
после первого прохода не появляется вкладка результатов. Только график
мой набор: