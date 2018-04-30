Помогите включить звуки в коде сигнала индикатора.
Arthur Mouksinov:
Помогите включить звуки в коде сигнала индикатора Magic dots.
В настройках алерты включаю, но сигналы на графике без звукового сопровождения.
С алертами всё в порядке
Во внешних параметрах надо разрешить сигналы
Вы упускаете торговые возможности:
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Привет, друзья.
Помогите включить звуки в коде сигнала индикатора Magic dots.
В настройках алерты включаю, но сигналы на графике без звукового сопровождения.
Я только пользователь и не умею работать с кодом.
Индикатор в двух версиях в двух форматах (ex4 и mql4). Прикрепил обе.