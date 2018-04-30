Как определить прибыльность и потенциальные угрозы ТС по отчёту? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Один бар - одна сделка на открытии бара, тогда ещё как-то соответствует. То что на картинке - тестерный грааль.

Только так и никак иначе. Тогда соотвествует. Так в чём проблема???? Нужно сразу определить что в любом другом случае ты на... бываешь только самого себя. Это как инстинкт самосохранения трейдера. Всегда удивляли люди которые занимались подобными картинками...

 
Vasiliy Pushkaryov:
Года 1,5 назад тестил советник у GlobalPrime. Там было разрешено до 5000 обращений к серверу за сутки. Сейчас не знаю, смотрите у них условия.
Глобал Прайм - это брокерская компания такая ?
 
Что такое  ТЕСТЕРНЫЙ ГРААЛЬ ?  Это типа на истории подпраггамииммировали  типа там покупать и тут продавать ? Так ? То есть "муляж"     или " обманка " с целью продать подороже ?
 
Mihail Marchukajtes:

Думаю никакой. Скорее всего Вам просто не выплатят деньги...

Вот этому я и подвёл вопрос : " Друзья ,   скажите ,  СКОЛЬКО  сделок в день  ЖЕЛАТЕЛЬНО ( потолок ) совершать советнику  ? " Я частенько встречал фразы " не надо пипсятничать " и т.д.....вон Dmitriy Ananiev  писал  как то что за НОЧЬ  десять кило высокочастотным скальпером подымал потом ему советник заглушили и он руками торговал . Только не написал , чем вся история закончилась ? Отдали ему десятку ? Или зажали ?

 
Что интересно делает 10 000 неделю НА ЛЮБОМ отрезке временного периода ЛЮБОЙ валютной пары .Как только делает из 10 $ 1000 $ k.c vbyec 50 ;
 
Zvezdochet:
Что инт

Переделать это всё дело под МТ5, потом прогнать в нормальном тестере, и выкинуть в мусор(99.99%)

 

Что интересно . Как только из 10  $  делает 1 000 $  ( плюс минус 50 $ ) прекращает    торговлю  . ПОЧЕМУ ???    Делает  тыщу за неделю на ЛЮБОМ отрезке временного  интервала  выборочно .На          ЛЮБОЙ валютной паре . Но почему дальше не торгует ???

 
Zvezdochet:

Что интересно . Как только из 10  $  делает 1 000 $  ( плюс минус 50 $ ) прекращает    торговлю  . ПОЧЕМУ ???    Делает  тыщу за неделю на ЛЮБОМ отрезке временного  интервала  выборочно .На          ЛЮБОЙ валютной паре . Но почему дальше не торгует ???

Я не обратил внимание на спред, который выставлен в тестере. Можете его сразу выбросить, и не тратить время на переделку под мт5 =)

 
Zvezdochet:
Глобал Прайм - это брокерская компания такая ?
Да, австралийский. Поэтому нужно знать Инглиш.
 
Я знаю инглиш ! Bay  - это  длинная позиция      Sell - это короткая позиция . ........Можно уже приступать к торговле ?
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