Как определить прибыльность и потенциальные угрозы ТС по отчёту? - страница 3
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Один бар - одна сделка на открытии бара, тогда ещё как-то соответствует. То что на картинке - тестерный грааль.
Только так и никак иначе. Тогда соотвествует. Так в чём проблема???? Нужно сразу определить что в любом другом случае ты на... бываешь только самого себя. Это как инстинкт самосохранения трейдера. Всегда удивляли люди которые занимались подобными картинками...
Года 1,5 назад тестил советник у GlobalPrime. Там было разрешено до 5000 обращений к серверу за сутки. Сейчас не знаю, смотрите у них условия.
Думаю никакой. Скорее всего Вам просто не выплатят деньги...
Вот этому я и подвёл вопрос : " Друзья , скажите , СКОЛЬКО сделок в день ЖЕЛАТЕЛЬНО ( потолок ) совершать советнику ? " Я частенько встречал фразы " не надо пипсятничать " и т.д.....вон Dmitriy Ananiev писал как то что за НОЧЬ десять кило высокочастотным скальпером подымал потом ему советник заглушили и он руками торговал . Только не написал , чем вся история закончилась ? Отдали ему десятку ? Или зажали ?
Что инт
Переделать это всё дело под МТ5, потом прогнать в нормальном тестере, и выкинуть в мусор(99.99%)
Что интересно . Как только из 10 $ делает 1 000 $ ( плюс минус 50 $ ) прекращает торговлю . ПОЧЕМУ ??? Делает тыщу за неделю на ЛЮБОМ отрезке временного интервала выборочно .На ЛЮБОЙ валютной паре . Но почему дальше не торгует ???
Что интересно . Как только из 10 $ делает 1 000 $ ( плюс минус 50 $ ) прекращает торговлю . ПОЧЕМУ ??? Делает тыщу за неделю на ЛЮБОМ отрезке временного интервала выборочно .На ЛЮБОЙ валютной паре . Но почему дальше не торгует ???
Я не обратил внимание на спред, который выставлен в тестере. Можете его сразу выбросить, и не тратить время на переделку под мт5 =)
Глобал Прайм - это брокерская компания такая ?