Как определить прибыльность и потенциальные угрозы ТС по отчёту? - страница 2
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Если это отчёт то к сожалению никак, а она ОЧЕНЬ важна. На ней видны просадки и пересиды.....
Да, отчёт. Но, можно запросить, главное знать что запрашивать. Где видно эту кривую средств?
Да, отчёт. Но, можно запросить, главное знать что запрашивать. Где видно эту кривую средств?
В отчете нигде не видно. Если он замониторит счёт в сервисе сигналы, там будет всё это видно. Посмотрите любой сигнал зеленая линия это средства...
В отчете нигде не видно. Если он замониторит счёт в сервисе сигналы, там будет всё это видно. Посмотрите любой сигнал зеленая линия это средства...
За столько лет работы на форе, я по одному виду кривой баланса могу определить насколько хороша ТС. Как замониторит дайте мне знать, гляну да выскажу мнение.
Тут некоторые высказались что это Мартин или усреднитель. Это будет видно на кривой средств. Если это так то не рекомендую связыватся. результат как всегда один. Слив...
Надо уменьшать серию убыточных сделок. Тогда будет нормально. И увеличивать лот после убытка и есть Мартин. Чуть затянется убыточная серия и привет депозит.
Доходность 10 000 % за неделю совершает свыше 500 сделок в день правда .....в тестере . Вот есть смысл на реал ставить ? Какой брокер разрешит открывать 500 сделок в день ?
Доходность 10 000 % за неделю совершает свыше 500 сделок в день правда .....в тестере . Вот есть смысл на реал ставить ? Какой брокер разрешит открывать 500 сделок в день ?
Любой. В среднем, 1 сделка в 3 минуты.
Доходность 10 000 % за неделю совершает свыше 500 сделок в день правда .....в тестере . Вот есть смысл на реал ставить ? Какой брокер разрешит открывать 500 сделок в день ?
Думаю никакой. Скорее всего Вам просто не выплатят деньги...
Думаю никакой. Скорее всего Вам просто не выплатят деньги...
Там не будет денег на реале, потому что тестер мт4 врёт при тестах пипсовочных систем. Это тестерный грааль, таких в инете полно.
Доходность 10 000 % за неделю совершает свыше 500 сделок в день правда .....в тестере . Вот есть смысл на реал ставить ? Какой брокер разрешит открывать 500 сделок в день ?
Там не будет денег на реале, потому что тестер мт4 врёт при тестах пипсовочных систем. Это тестерный грааль, таких в инете полно.
Ну да. Единственный случай когда тестер МТ4 соотвествует реалям, это когда торгуешь на первом баре... ИМХО
Ну да. Единственный случай когда тестер МТ4 соотвествует реалям, это когда торгуешь на первом баре... ИМХО
Один бар - одна сделка на открытии бара, тогда ещё как-то соответствует. То что на картинке - тестерный грааль.