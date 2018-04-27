Вывод на epayments работает? Проблем нет?

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Сегодня заглянул в лк на epayments и вижу там объявление от 1 апреля


Банковские переводы в USD

Начиная с 1 апреля в связи с изменениями во внутренней политике банка-партнера мы временно не сможем принимать банковские переводы в USD. Ограничения коснутся и отправления переводов в USD. Все остальные операции, в том числе банковские переводы в EUR, работают в штатном режиме. Мы сообщим, как только появится альтернативное решение по приему банковских переводов в USD.


Кто уже выводил на epayments с mql5.com? Все нормально доходит или нет?

 
Alexandr Gavrilin:

Сегодня заглянул в лк на epayments и вижу там объявление от 1 апреля


Банковские переводы в USD

Начиная с 1 апреля в связи с изменениями во внутренней политике банка-партнера мы временно не сможем принимать банковские переводы в USD. Ограничения коснутся и отправления переводов в USD. Все остальные операции, в том числе банковские переводы в EUR, работают в штатном режиме. Мы сообщим, как только появится альтернативное решение по приему банковских переводов в USD.


Кто уже выводил на epayments с mql5.com? Все нормально доходит или нет?

Это объйвление для банковских переводов (для SWIFT). Вывод на обычную карту работает.

 
Vladimir Karputov:

... Вывод на обычную карту работает.

Если и работает то не всегда

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Alexander Puzanov:

Если и работает то не всегда

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.

Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP

 
Alexandr Saprykin:

Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP

Успокоили.

 
Alexandr Saprykin:

Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP

Это 2 попытки перевода на карты 2х разных банков. После этих 2х обломов вывел из eP в WM, оттуда перевёл на карту куда eP не смог - никаких проблем в моём банке нет

 

Я с eP Выводил недавно на сволю карту Visa. Тоже написали, что платеж отклонен не стороне клиента.

Тех поддержка еР написала что не работают с картами Visa на Украине. Только МакстерКард и Маэстро. 

Открыл виртуальную мастеркард и все получилось 

 
Dmitiry Ananiev:

Я с eP Выводил недавно на сволю карту Visa. Тоже написали, что платеж отклонен не стороне клиента.

Тех поддержка еР написала что не работают с картами Visa на Украине. Только МакстерКард и Маэстро. 

Открыл виртуальную мастеркард и все получилось 

сколько времени занял перевод с момента отправки до момента поступления средств?
 
Andrey Dik:
сколько времени занял перевод с момента отправки до момента поступления средств?

5-10 секунд

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