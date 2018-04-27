Вывод на epayments работает? Проблем нет?
Сегодня заглянул в лк на epayments и вижу там объявление от 1 апреля
Банковские переводы в USD
Начиная с 1 апреля в связи с изменениями во внутренней политике банка-партнера мы временно не сможем принимать банковские переводы в USD. Ограничения коснутся и отправления переводов в USD. Все остальные операции, в том числе банковские переводы в EUR, работают в штатном режиме. Мы сообщим, как только появится альтернативное решение по приему банковских переводов в USD.
Кто уже выводил на epayments с mql5.com? Все нормально доходит или нет?
Это объйвление для банковских переводов (для SWIFT). Вывод на обычную карту работает.
... Вывод на обычную карту работает.
Если и работает то не всегда
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Если и работает то не всегда
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Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP
Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP
Ну так платеж отклонен на стороне получателя. Значит проблема в Вашем банке, а не в EP
Это 2 попытки перевода на карты 2х разных банков. После этих 2х обломов вывел из eP в WM, оттуда перевёл на карту куда eP не смог - никаких проблем в моём банке нет
Я с eP Выводил недавно на сволю карту Visa. Тоже написали, что платеж отклонен не стороне клиента.
Тех поддержка еР написала что не работают с картами Visa на Украине. Только МакстерКард и Маэстро.
Открыл виртуальную мастеркард и все получилось
Я с eP Выводил недавно на сволю карту Visa. Тоже написали, что платеж отклонен не стороне клиента.
Тех поддержка еР написала что не работают с картами Visa на Украине. Только МакстерКард и Маэстро.
Открыл виртуальную мастеркард и все получилось
сколько времени занял перевод с момента отправки до момента поступления средств?
5-10 секунд
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Сегодня заглянул в лк на epayments и вижу там объявление от 1 апреля
Банковские переводы в USD
Начиная с 1 апреля в связи с изменениями во внутренней политике банка-партнера мы временно не сможем принимать банковские переводы в USD. Ограничения коснутся и отправления переводов в USD. Все остальные операции, в том числе банковские переводы в EUR, работают в штатном режиме. Мы сообщим, как только появится альтернативное решение по приему банковских переводов в USD.
Кто уже выводил на epayments с mql5.com? Все нормально доходит или нет?