Монитор для кодинга - страница 3
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Какой монитор посоветуете, чтобы глаза не уставали?
Кто каким монитором пользуется?
раньше хотел Asus PA329Q
но он уже устарел, да и цена неадекватная.
сейчас стоит обычный IPS LG, но глаза устают.
Статичная нагрузка на глаза, что выше и говорили... Советую вам расположиться в комнате так, чтобы рядом было окно, и в него можно было смотреть (не закрытое шторами). Когда во время занятия за компом будете посматривать в окно, то глаза будут фокусироваться на дальние объекты. Это позволит избегать длительных статичных нагрузок.....
Вывод: нужно чаще бегать курить, и смотреть вдаль) Кто не курит, тому сложнее - нужны капли
Вывод: нужно чаще бегать курить, и смотреть вдаль) Кто не курит, тому сложнее - нужны капли
Верно большинство тут пишет, что важно освещение правильное в комнате, также отрегулировать яркость и контрастность дисплея (после заводских настроек), возможно потребуется калибровка. Есть много статей, погуглите на эту тему. Обратите внимание на модели мониторов Dell, BenQ.
Но для кодинга вам посоветую пользоваться таймером обратного отчета, чтобы беречь глаза и здоровье в целом. Например, для себя я выбрал такое время (не занимаюсь кодингом, но часто у монитора).
Запускаю на винде 10 стандартный таймер обратного отчета с интервалом 1 час 20 минут, затем делаю 10 минут перерыв. Походил, посмотрел в даль, заточил яблочко )). Потом снова как сажусь за монитор в обязательном порядке включаю таймер обратного отчета. В день стараюсь чтобы было не более 4 циклов работы таймера. Каждый под себя может настроить время (раньше пробовал 60 минут, маловато, иногда не успеваешь довести до логического завершения задачу, 1,2 часа оптимально).
В нашем деле важно: перерывы (когда погружаешься в задачу, время может пролететь незаметно и 1,5 и 2,5 часа, от этого и идет нагрузка на глаза); двигательная активность (кровообращение по организму, спорт, разминки в перерывах между задачами); сбалансированное питание - омега, витаминки для глаз (черника продается замороженная в супермаркетах в пакетах по 400 г со сметанкой самый раз для хорошего усвоения, морковь и т.п., блендер приобретите, миксуйте фрукты).
Монитор плюс/минус от 10 000 руб можно оптимальный выбрать, любого производителя (исключаем некоторые навороты, учитывая, что за них идет наценка, обращаем внимание именно на матрицу и тип дисплея).
Никакие очки от мерцания в принципе не спасут.
Они могут немного помочь только от бликов, и то не обязательно. Все остальное маркетинг.
Я сам не пользовался, но один хороший знакомый говорит что в этих очках глаза не устают за весь день у компа.
Я сам не пользовался, но один хороший знакомый говорит что в этих очках глаза не устают за весь день у компа.
пробовал. это тренажер для глаз. но это не то..