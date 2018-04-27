Как сгладить полосы болинджера? - страница 2
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А что за МА с уровнями? Обычное скользящее среднее не подойдет.
Вот ВВ и МА с уровнями. Как и было сказано на одинаковом расстоянии.
Вот ВВ и МА с уровнями. Как и было сказано на одинаковом расстоянии.
Просто нарисовал, так как словами объяснить чего хочу не могу, а может не умею. (:
Просто нарисовал, так как словами объяснить чего хочу не могу, а может не умею. (:
Price Channel
Price Channel
Alekseu Fedotov, спасибо. Очень похоже на то что мне нужно.
Alekseu Fedotov, спасибо. Очень похоже на то что мне нужно.
Только там будет сдвигаться верхняя и нижняя граница, если не будет пробоя за указанное в настройках количества баров.
Aleksey Vyazmikin, по моему в индикаторе другой алгоритм. Изменение ширины канала, может происходить раньше, чем за период указанный в настройках. А вот на основании чего рассчитывается ширина канала еще не разобрался.
Нужна какая-то переменная с помощью которой можно будет настраивать чувствительность индикатора, т.е. возможность настраивать реагирование индикатора на уровень рыночного шума.
Aleksey Vyazmikin, по моему в индикаторе другой алгоритм. Изменение ширины канала, может происходить раньше, чем за период указанный в настройках. А вот на основании чего рассчитывается ширина канала еще не разобрался.
Нужна какая-то переменная с помощью которой можно будет настраивать чувствительность индикатора, т.е. возможность настраивать реагирование индикатора на уровень рыночного шума.
Чем больше ставите период, тем дольше будет держатся экстремум - алгоритм там очень простой, просто ищется максимальный и минимальный бар за период, период вы меняете и тем самым получаете такой вот канал, первоначально он называется канал Дончиана.
Другой вариант - взять зиг-заг и находить уже максимумы/минимумы его отрезков (будут вершины), тогда экстремумы будут висеть гораздо дольше.
У меня вопрос как ведет себя дальняя от цены граница канала ,т.е. та которая выступает в роли поддержки. Она изменяется быстрее чем,за указанный период. На графике хорошо заметно, что при коррекциях, часто граница поддержки передвигается на предыдущий уровень или на несколько, и это происходит в пределах указанного периода в настройках индикатора.
Вам только так кажется, не в качестве рекламы, а для понимания процесса скачайте один из моих индикаторов (Predicting Donchian Channel MT5) в маркете и посмотрите, как визуально работает канал Дончиана - там все станет понятно.
Вам нужно выбрать некое скользящее окно наблюдений и при поступлении новых данных, рассчитывать усредненное значение дисперсии этого скользящего окна, относительно МА.
ужас