Завис ордер BUY STOP
Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?
Я даже знаю у кого это произошло, и это не первый случай
Поконкретнее: что делать?
Поконкретнее: что делать?
Позже сработает, после пересечения
Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?
Бежать с этого ДЦ.
Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.
Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...
Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.
Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...
Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.
Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...
Ну вот терминал решил свою АТС протестировать, а вы вмешались
А вообще интересно подвисание ордера произошло.
Ну вот терминал решил свою АТС протестировать, а вы вмешались
А вообще интересно подвисание ордера произошло.
Такое неоднократно было
Такое неоднократно было
Вполне вероятно дело в терминале. Но скорее всего на локальном уровне работы терминала. Особенно если исходить из того что после перезапуска терминала, все вошло в норму.
Как вариант попробовать сменить терминал.
Вполне вероятно дело в терминале. Но скорее всего на локальном уровне работы терминала. Особенно если исходить из того что после перезапуска терминала, все вошло в норму.
Как вариант попробовать сменить терминал.
Предыдущий оратор правильно заметил, что нужно сменить.
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Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?