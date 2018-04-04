Завис ордер BUY STOP

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Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?

     

 
STARIJ:

Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?

     

Я даже знаю у кого это произошло, и это не первый случай

 
Vitaly Muzichenko:  Я даже знаю у кого это произошло, и это не первый случай

Поконкретнее: что делать?

 
STARIJ:

Поконкретнее: что делать?

Позже сработает, после пересечения

 
STARIJ:

Открыл ордер BUY STOP. Цена ушла выше на 130 пунктов. А ордеру хоть бы что. Пытаюсь закрыть его - ответ: торговля запрещена. Хотя другие ордера открываются и закрываются. Прошло 20 минут. Цена идет вверх. Что делать?

     

Бежать с этого ДЦ.

 
Alexandr Saprykin:Бежать с этого ДЦ.

Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.

Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...

 
STARIJ:

Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.

Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...

Всё равно бегите оттуда.
 
STARIJ:

Позвонил в службу поддержки: с вашим ордером все в порядке. Прибыль 2 доллара. Перезапустите платформу.

Закрыл терминал, запустил терминал. Поставил SL. 1,95 доллара закрылись...

Ну вот терминал решил свою АТС протестировать, а вы вмешались
А вообще интересно подвисание ордера произошло.

 
Konstantin Nikitin:

Ну вот терминал решил свою АТС протестировать, а вы вмешались
А вообще интересно подвисание ордера произошло.

Такое неоднократно было

 
Vitaly Muzichenko:

Такое неоднократно было

Вполне вероятно дело в терминале. Но скорее всего на локальном уровне работы терминала. Особенно если исходить из того что после перезапуска терминала, все вошло в норму.
Как вариант попробовать сменить терминал.

 
Konstantin Nikitin:

Вполне вероятно дело в терминале. Но скорее всего на локальном уровне работы терминала. Особенно если исходить из того что после перезапуска терминала, все вошло в норму.
Как вариант попробовать сменить терминал.

Предыдущий оратор правильно заметил, что нужно сменить.

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