Библиотеки: HistoryTicks - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
то получите подробное уведомление на случай, если произошла ошибка при выполнении ArrayResize или ArrayCopy.
Это позволяет увидеть сложно идентифицируемые проблемы при передаче информации через массивы, но еще более важно - получить сообщение, что советник остановился из-за array out of range (не по вине автора советника). Например, из-за нехватки памяти или другого сбоя. Т.е. Вы будете сразу знать, что произошла нештатная остановка советника, а не случайно заметите это через несколько часов.
Библиотека HistoryTicks уже содержит эту строку (доп. прописывать не нужно), т.к. основная цель инструментария - боевые советники на реальных счетах.
Привет, fxsaber,
Когда я компилирую HistoryTicks_Example с MT4, он компилируется нормально. Однако при компиляции с MT5 (2085) я получаю следующие ошибки
Когда я компилирую HistoryTicks_Example с MT4, он компилируется нормально. Однако при компиляции с MT5 (2085) я получаю следующие ошибки
Версия HistoryTicks, которую использую, значительно отличается от выложенной в паблик. Как руки дойдут, обновлю.
ЗЫ Библиотека все же в первую очередь предназначена для MT4.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: HistoryTicks
fxsaber, 2018.12.10 13:55Если в любом MT4/5-советнике в начале прописать такую строку
то получите подробное уведомление на случай, если произошла ошибка при выполнении ArrayResize или ArrayCopy.
Это позволяет увидеть сложно идентифицируемые проблемы при передаче информации через массивы, но еще более важно - получить сообщение, что советник остановился из-за array out of range (не по вине автора советника). Например, из-за нехватки памяти или другого сбоя. Т.е. Вы будете сразу знать, что произошла нештатная остановка советника, а не случайно заметите это через несколько часов.
В журнале Терминала была только такая запись в другом проекте.
Благодаря вставленной строке, в пользовательском журнале стали видны подробности произошедшего
Сегодня после обновления MT4 (сборка 1210) сама ошибка компилятора как в посте №13. Для тех, у кого такая же проблема, решение можно скачать здесь:
Форум по торговле, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TradeTransaction
fxsaber , 2019.07.09 13:01
Обойдя ошибку, замените Include \ fxsaber \ TradeTransactions \ Convert.mqh на прикрепленный.
Версия HistoryTicks, которую использую, значительно отличается от выложенной в паблик. Как руки дойдут, обновлю.
Обновил.
Столкнулся с такой ситуацией.
Два терминала подключены к одному и тому же счету. На обоих запущен индикатор HistoryTicks. Соответствующие файлы с собранными тиками отличаются: то в одном, то в другом попадается отсутствие каких-нибудь тиков.
Получается, OnCalculate вызывается не на каждом тике в MT4.
А не пробовали это проверить на MT5? Оно тоже страдает пропуском тиков? Или это только проблема 4 версии?
Не помню уже. Но почему-то осталось впечатление, что MT5-индикаторы не пропускают.