Индикаторы: PVT
Индикатор ничего не строит в окне. У меня MT5 и я новичок в программировании. По какой причине индикатор не строит график в окне?
Индикатор не строит ни данных, ни названия индикатора. Единственный процесс, который происходит, - это пустое окно под ценой. Я новичок в программировании и не могу понять, почему ничего не отображается. Я даже добавил PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) в строку 33, что не дало никакого результата. Есть идеи, почему индикатор ничего не делает, а только создает окно?
Я использую этот индикатор уже долгое время.
Для его использования я применяю адаптивную скользящую среднюю.
PVT>AMA = бычий
PVT<AMA = медвежий
Точки входа я выбираю, когда PVT пробивается, а затем возвращается, чтобы коснуться своей АМА.
Я обнаружил, что этот индикатор не обманывает меня, потому что он очень хорошо следит за тем, что делает цена. Но.....
Однажды я понял, что он не говорит мне ничего больше, чем копирует цену. Так что он бесполезен, и вот доказательство:
Вверху: цена (отображается линия) + AMA (10,2,5)
Внизу PVT + AMA (10,2,5)
График цены точно такой же, как и PVT, за исключением очень редких дивергенций, но несущественных исключений.
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PVT:
Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).
Сумма объема, добавляемого к текущему значению, определяется суммой объема, на которую цены выросли или упали относительно закрытия предыдущего дня.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров.
Формула расчета:
Интерпретация индикатора аналогична стандартным On Balance Volume и Accumulation/Distribution (AD).
Автор: Scriptor