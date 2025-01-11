Индикаторы: PVT

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PVT:

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

Сумма объема, добавляемого к текущему значению, определяется суммой объема, на которую цены выросли или упали относительно закрытия предыдущего дня.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Формула расчета:

PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)

Интерпретация индикатора аналогична стандартным On Balance Volume и Accumulation/Distribution (AD).

Автор: Scriptor

 
Индикатор ничего не строит в окне. У меня MT5 и я новичок в программировании. По какой причине индикатор не строит график в окне?
 
Индикатор не строит ни данных, ни названия индикатора. Единственный процесс, который происходит, - это пустое окно под ценой. Я новичок в программировании и не могу понять, почему ничего не отображается. Я даже добавил PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) в строку 33, что не дало никакого результата. Есть идеи, почему индикатор ничего не делает, а только создает окно?
 

Я использую этот индикатор уже долгое время.
Для его использования я применяю адаптивную скользящую среднюю.

PVT>AMA = бычий
PVT<AMA = медвежий

Точки входа я выбираю, когда PVT пробивается, а затем возвращается, чтобы коснуться своей АМА.
Я обнаружил, что этот индикатор не обманывает меня, потому что он очень хорошо следит за тем, что делает цена. Но.....
Однажды я понял, что он не говорит мне ничего больше, чем копирует цену. Так что он бесполезен, и вот доказательство:

Вверху: цена (отображается линия) + AMA (10,2,5)

Внизу PVT + AMA (10,2,5)

График цены точно такой же, как и PVT, за исключением очень редких дивергенций, но несущественных исключений.

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