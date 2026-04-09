Советники: VR Smart Grid Lite
Спасибо за советник. Пробую тестировать .
В видео подсказали как сделать открытие ордеров по тренду и против тренда , если тренд идёт вверх.
if((b==0) || (b>0 && (BuyPriceMin-Ask)>(iPointOrderStep*Point())) || (b>0 && (BuyPriceMax+iPointOrderStep*Point())<Ask))
А как прописать в код , если тренд идёт вниз? Вот тут.
if((s==0) || (s>0 && (Bid-SelPriceMax)>(iPointOrderStep*Point())))
подскажите пожалуйста кто знает.
Спасибо за советник. Пробую тестировать .
В видео подсказали как сделать открытие ордеров по тренду и против тренда , если тренд идёт вверх.
if((b==0) || (b>0 && (BuyPriceMin-Ask)>(iPointOrderStep*Point())) || (b>0 && (BuyPriceMax+iPointOrderStep*Point())<Ask))
А как прописать в код , если тренд идёт вниз? Вот тут.
if((s==0) || (s>0 && (Bid-SelPriceMax)>(iPointOrderStep*Point())))
подскажите пожалуйста кто знает.
if((s==0) || (s>0 && (SelPriceMin-Bid)>(iPointOrderStep*Point())))
как то так )))
- 999 999.00 USD
- Vladimir Pastushak
- www.mql5.com
Мне дико интересно, есть несколько человек которые поставили оценки не 5 ...
Что Вам не понравилось мои дорогие ??? Учту все что напишете...
Мне дико интересно, есть несколько человек которые поставили оценки не 5 ...
А мне интересно почему не удаляют ссылку на платный сигнал?
А мне интересно почему не удаляют ссылку на платный сигнал?
А почему ее должны удалить ?
Длинный безооткатный тренд не выдержит, взял лот 0.01 на 1000 депо 16000. в итоге слил за полмесяца в марте, если и использовать мартинов то которые входят всегда по сигналу от индикаторов и расстояние между сделками всегда разное и когда идет безооткатный тренд они не открывают доп ордера.
А вот результаты другого индикаторного советника из маркета нач.лот 0.1 депо 16000 за этот же период. Если в вашего эксперта добавить индикаторы то картина изменится в лучшюю сторону.
Длинный безооткатный тренд не выдержит, взял лот 0.01 на 1000 депо 16000. в итоге слил за полмесяца в марте, если и использовать мартинов то которые входят всегда по сигналу от индикаторов и расстояние между сделками всегда разное и когда идет безооткатный тренд они не открывают доп ордера.
А вот результаты другого индикаторного советника из маркета нач.лот 0.1 депо 16000 за этот же период. Если в вашего эксперта добавить индикаторы то картина изменится в лучшюю сторону.
Это лайт версия основного советника в котором есть и индикатор и полуавтоматический режим...
Мне дико интересно, есть несколько человек которые поставили оценки не 5 ...
Что Вам не понравилось мои дорогие ??? Учту все что напишете...
надо бы без комментария и вообще ника не принимать голосы, средний бал у всех в районе 3, такой сбор самбурный
сомневаюсь что у грааля вообще кто-то бы проглосовал
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
VR Smart Grid Lite:
В данном примере реализована стратегия работы с сетками ордеров. Особенность алгоритма заключается в том, что советник закрывает сеть ордеров частично. Тем самым советник стремится приблизить общий тейк профит максимально к текущей цене. Такой подход позволяет быстро и эффективно ликвидировать накопленный объем ордеров против текущего тренда. Советник VR Smart Grid Lite будет полезен как новичкам в трейдинге и программировании, так и профессионалам.
Советник VR Smart Grid Lite - это облегченная версия советника VR Smart Grid, опубликованного в маркете, демонстрирует малую часть исходного кода и малую часть одного из принципов сокращения позиции ордеров против тренда.
Логика работы
Если последняя свеча была бычья, то советник войдет в рынок сделкой на покупку. Если последняя свеча медвежья, то будет сделка на продажу. При этом сигнал действует не только на первый ордер в сети, но и на все последующие. Такой подход исключает открытие сети только через заданное расстояние. Получается, что советник учитывает не только дистанцию, заданную трейдером, но и сигнал от свечей. В случае резкого движения без сигнала от свечей не будет совершена сделка. Важно заметить, что если на инструменте идет сильное движение (все свечи медвежьи), то сделка будет сделка будет совершена на бычьей свече.
Видео-описание стратегии, расчет ордеров и принцип работы
Рекомендации
Преимущества
Автор: Vladimir Pastushak