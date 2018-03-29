оптимировать оптимизацию тестера - страница 2
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Lot я расчитываю с учётом баланса и StopOut 100%
я тут с Print() поработал и заметил, что при работе советник не запрыгивает в if(..) потому что Lot не успевает стать меньше 0,01 как советник вырубается сам c StopOut либо с Error 134.
StopOut это ещё понятно.
А вот что тестер при балансе 170 EUR не может открыть сделку в 0,01 лот и вылетает с Error 134 мне не понятно.
выведите в принт
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)
и все Вам станет понятно
И еще хотел бы уточнить:
с if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) в нормальном тесте работает отлично, с if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) в режиме оптимизации просто пролетает все варианты очень быстро и без результатов, а результаты должны быть, я знаю.
По этому вопрос:
внутри if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) только запросы с балансом или эквити работают ?
большое спасибо за SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN) надо будет попробовать.
И еще хотел бы уточнить:
с if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) в нормальном тесте работает отлично, с if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) в режиме оптимизации просто пролетает все варианты очень быстро и без результатов, а результаты должны быть, я знаю.
По этому вопрос:
внутри if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) только запросы с балансом или эквити работают ?
Да, работают и те и другие
Но как Вы удалите эксперт в режиме оптимизации командой
ExpertRemove();
это уже вопрос
Ответ на который - не сможете удалить
Ответ на который - не сможете удалить
Неужели?
Неужели?
ок
Удаляется?
То есть командой
ExpertRemove();
можно остановить оптимизацию?Ну если у Вас получится, продемонстрируйте пожалуйста, буду иметь ввиду
ок
Удаляется?
То есть командой
можно остановить оптимизацию?Ну если у Вас получится, продемонстрируйте пожалуйста, буду иметь ввиду
Ванечка, спецально для тебя и тех кто на печи лежит!
Код:
Как проверить:
Ставим галочку: оптимизация.
Заходим в настройки:
Результат оптимизации:
Что имеем на выходе, только 1 сделка, следовательно код:
В тестере отлично выполняеться, если бы он не выполнялся сделок бы шлепались на каждом тике.
Кискам привет!
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