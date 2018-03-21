Работа Сервисдеска! Обращение в поддержку.
Как вам такой диалог с сотрудником подержки...
Обращаюсь с проблемой, я подписан на сигнал, почти два месяца. Вроде все было нормально, а вчера появилась следующая фишка!
При копировании сигнала, в терминале открывается не один копируемый лот, а два одинаковых! Ладно если он один, но было их у поставщика сигнала 12, соответственно у меня открылось 24! Потом лишние сами прикрылись, хорошо,что в плюс... Сегодня история повторилась. Естесно, я обратился в поддержку, описал проблему... Вот тут началось самое интересное! Ниже привожу ответ.
Support Team 2018.03.20 17:55
Здравствуйте.
Спасибо за обращение к нам.
Не используйте подписку на виртуальном и локальном терминалах одновременно, не включайте на локальном терминале подписку вновь после миграции на виртуальный.
С уважением, служба поддержки MQL5.com
Я переспрашиваю, что значит " не включайте на локальном терминале подписку вновь после миграции "
Это мне нельзя на своем компе открывать свой терминал что-ли? Как тогда наблюдать за торговлей? Более того, уточнил вопрос по поводу способа округления копируемых лотов, в соответствии с кратностью разницы депозитов у Поставщика и Подписчика. Тут прилетает второй ответ! Жаль старик Задорнов умер (
Более того, не рекомендуем копировать уровни стоп лосс и тэйк профит, у вас разные торговые условия с провайдером сигнала.
Задаю вопрос : "Как разные условия (если они такие разные) могут влиять на количество открытых ордеров?"
Справедливости ради, замечу, у моего брокера меньший спред! И тут, замечаю рекомендацию не копировать уровни ТП и СЛ !!! Т.е. копировать - копируйте, а вот Тэйк Профит и СтопЛосс не надо... Задаю консультирующему товарищу резонный вопрос, а зачем копировать тогда?
Занавес.
P.S. Ответа нет до сих пор.
А метаквоты не любят отвечать на вопросы. Чтоб получить ответ приходиться задавать один и тот же вопрос по 10 раз.
Вы не сдавайтесь , продолжайте задавать вопросы.
Я переспрашиваю, что значит " не включайте на локальном терминале подписку вновь после миграции "
Это мне нельзя на своем компе открывать свой терминал что-ли? Как тогда наблюдать за торговлей?
Изучите как работает копирование сигналов в терминале. Тогда вам станет понятен смысл данной рекомендации.
Посмотрите также видео - https://www.youtube.com/watch?v=tNQ_JB_ZswU&feature=youtu.be&list=PLltlMLQ7OLeKMxPEMAQiYIbthg1IsTgGz
Для начала не поленитесь пройти в настройки ЛОКАЛЬНОГО терминала и проверить - не включена ли подписка на сигнал?
А метаквоты не любят отвечать на вопросы. Чтоб получить ответ приходиться задавать один и тот же вопрос по 10 раз.
Вы не сдавайтесь , продолжайте задавать вопросы.
Если задавать по 10 раз один и тот же вопрос, на который уже отвечали, то не нужно удивляться.
PS Что касается вашей заявки (нашел одну), то я не смог воспроизвести описываемый вами кейс - раздел "Новые" в Маркете на сайте и в терминале совпадают. Вас попросили сделать простые операции для проверки, но вы отказались
Пожалуйста проделайте следующие шаги
1. Щелкните в терминале Файл - Открыть каталог данный. В открывшейся папке перейдите в Terminal, а затем в папку Community.
2. Закройте терминал.
3. Удалите все * .dat файлы из папки C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Community.
4. Запустите терминал и проверьте еще раз.
5. Если описанные выше действия не помогают, заново установить MetaTrader 4 в другую папку несистемной.
Если задавать по 10 раз один и тот же вопрос, на который уже отвечали, то не нужно удивляться.
А если на вопрос отвечают не корректно?
Задаешь вопрос тебе в отписку дают размытый ответ из которого однозначно не понять.
Пример вопроса "Можно ли назвать продукт name name name".
Вместо ответа можно или нельзя. Бесполезный набор слов.
А если на вопрос отвечают не корректно?
Задаешь вопрос тебе в отписку дают размытый ответ из которого однозначно не понять.
Пример вопроса "Можно ли назвать продукт name name name".
Что именно вам непонятно в данном тексте? Наш сервисдеск очень терпеливый и не может отвечать симметрично на троллинг. Но есть админы и модераторы - они не такие толерантные.
Изучите как работает копирование сигналов в терминале. Тогда вам станет понятен смысл данной рекомендации.
Посмотрите также видео - https://www.youtube.com/watch?v=tNQ_JB_ZswU&feature=youtu.be&list=PLltlMLQ7OLeKMxPEMAQiYIbthg1IsTgGz
Вообще-то я задал вопрос о дублировании открывающихся ордеров! Я уточнил, что до вчерашнего дня все работало без подобных казусов!
Вы-же, предлагаете мне заново смотреть видео о сигналах и подписке на них. Какая связь?
Возможно, вы понимаете своих коллег с полуслова, я рад за вас! Но поддержка, если я не ошибаюсь, создана для разъяснения непонятных моментов, с одним из которых я и обратился. Повторяю вопрос. Почему удваивается количество ордеров? И почему они сами собой потом закрываются?
Если я или кто-то публикует на вашем сайте исходные тексты советника или индикатора,
не является ли это согласием на их общее использование без каких-либо согласований?
Вообще-то я задал вопрос о дублировании открывающихся ордеров! Я уточнил, что до вчерашнего дня все работало без подобных казусов!
Вы-же, предлагаете мне заново смотреть видео о сигналах и подписке на них. Какая связь?
Возможно, вы понимаете своих коллег с полуслова, я рад за вас! Но поддержка, если я не ошибаюсь, создана для разъяснения непонятных моментов, с одним из которых я и обратился. Повторяю вопрос. Почему удваивается количество ордеров? И почему они сами собой потом закрываются?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Работа Сервисдеска! Обращение в поддержку.
Vladimir Karputov, 2018.03.20 11:59
Для начала не поленитесь пройти в настройки ЛОКАЛЬНОГО терминала и проверить - не включена ли подписка на сигнал?
Вообще-то я задал вопрос о дублировании открывающихся ордеров! Я уточнил, что до вчерашнего дня все работало без подобных казусов!
Вот вы и ответили на свой вопрос. вам уже дали совет несколько раз, в том числе и в данной ветке.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как вам такой диалог с сотрудником подержки...
Обращаюсь с проблемой, я подписан на сигнал, почти два месяца. Вроде все было нормально, а вчера появилась следующая фишка!
При копировании сигнала, в терминале открывается не один копируемый лот, а два одинаковых! Ладно если он один, но было их у поставщика сигнала 12, соответственно у меня открылось 24! Потом лишние сами прикрылись, хорошо,что в плюс... Сегодня история повторилась. Естесно, я обратился в поддержку, описал проблему... Вот тут началось самое интересное! Ниже привожу ответ.
Support Team 2018.03.20 17:55
Здравствуйте.
Спасибо за обращение к нам.
Не используйте подписку на виртуальном и локальном терминалах одновременно, не включайте на локальном терминале подписку вновь после миграции на виртуальный.
С уважением, служба поддержки MQL5.com
Я переспрашиваю, что значит " не включайте на локальном терминале подписку вновь после миграции "
Это мне нельзя на своем компе открывать свой терминал что-ли? Как тогда наблюдать за торговлей? Более того, уточнил вопрос по поводу способа округления копируемых лотов, в соответствии с кратностью разницы депозитов у Поставщика и Подписчика. Тут прилетает второй ответ! Жаль старик Задорнов умер (
Более того, не рекомендуем копировать уровни стоп лосс и тэйк профит, у вас разные торговые условия с провайдером сигнала.
Задаю вопрос : "Как разные условия (если они такие разные) могут влиять на количество открытых ордеров?"
Справедливости ради, замечу, у моего брокера меньший спред! И тут, замечаю рекомендацию не копировать уровни ТП и СЛ !!! Т.е. копировать - копируйте, а вот Тэйк Профит и СтопЛосс не надо... Задаю консультирующему товарищу резонный вопрос, а зачем копировать тогда?
Занавес.
P.S. Ответа нет до сих пор.