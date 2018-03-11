Какой индикатор вы чаще всего используете в торговле? - страница 2

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Maxim Romanov:
Никаких машек) ни в каком их проявлении. 

И вы всерьёз?

Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)

Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.

 
Artyom Trishkin:

И вы всерьёз?

Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)

Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.

Сча придёт гуру-учитель трейдинга со своим индикатором который перерисовывается через 5-6 баров, и расскажет что нужно использовать современные расчёты =)

Ждём - скоро отожжёт.

P.S. Хотя, давно его не видно на форуме, наверное снова слил очередной депозит.
 
Artyom Trishkin:

И вы всерьёз?

Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)

Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.

Ну да машки есть , атр ведь средняя волатильность... Но больше нигде не использую и со временем я хочу уйти от атр, когда откажусь от свечей совсем.
 
Я многое читал про индикаторы... да большинство твердит, что они хорошо смотрятся только на истории. Но есть один участник на форуме FF под ником "CrucialPoint", он использует свой собственный индикатор, чем-то похожий на MACD и торгует прибыльно уже более 8 лет (по крайней мере он так твердит, и у него там на форуме много подписчиков), говорит что он управляется счетом с 8 млн. $
 
Evgeny Gavrilov:
Я многое читал про индикаторы... да большинство твердит, что они хорошо смотрятся только на истории. Но есть один участник на форуме FF под ником "CrucialPoint", он использует свой собственный индикатор, чем-то похожий на MACD и торгует прибыльно уже более 8 лет (по крайней мере он так твердит, и у него там на форуме много подписчиков), говорит что он управляется счетом с 8 млн. $
Говорить можно много, в этом и кроется,вся особенность. Всегда есть целевая аудитория, которая ведется на слова. Я не утверждаю что он врет, но и енрить я бы не стал.
 

Он такой текст добавил к своему профилю, мол никогда не будет управлять чужими счетами, продавать торговую систему и т.д.


 
Evgeny Gavrilov:
Я многое читал про индикаторы... да большинство твердит, что они хорошо смотрятся только на истории. Но есть один участник на форуме FF под ником "CrucialPoint", он использует свой собственный индикатор, чем-то похожий на MACD и торгует прибыльно уже более 8 лет (по крайней мере он так твердит, и у него там на форуме много подписчиков), говорит что он управляется счетом с 8 млн. $

а можно скрин его графика?

 
Mickey Moose:

а можно скрин его графика?

 
 

Пользуюсь только своими индикаторами. Определяют тренд, канал, флет и др.

Кто пишет для себя, тот знает что хочет получить на выходе. 

В принципе если индикаторы написаны правильно, то покажут абсолютную правду.

Правда это будет на истории, но зная историю можно заглянуть в будущее.

И чего на индикаторы обижаться, если их не понимают и не умеют извлечь из них выгоду?

Все индикаторы хороши. Надо только уметь готовить на них))

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