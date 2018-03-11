Какой индикатор вы чаще всего используете в торговле? - страница 2
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Никаких машек) ни в каком их проявлении.
И вы всерьёз?
Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)
Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.
И вы всерьёз?
Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)
Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.
Сча придёт гуру-учитель трейдинга со своим индикатором который перерисовывается через 5-6 баров, и расскажет что нужно использовать современные расчёты =)
Ждём - скоро отожжёт.P.S. Хотя, давно его не видно на форуме, наверное снова слил очередной депозит.
И вы всерьёз?
Вот и пошутил называется (сходил за хлебушком...)
Сейчас развернётся дискуссия на сто страниц на изначально неверных данных.
Я многое читал про индикаторы... да большинство твердит, что они хорошо смотрятся только на истории. Но есть один участник на форуме FF под ником "CrucialPoint", он использует свой собственный индикатор, чем-то похожий на MACD и торгует прибыльно уже более 8 лет (по крайней мере он так твердит, и у него там на форуме много подписчиков), говорит что он управляется счетом с 8 млн. $
Он такой текст добавил к своему профилю, мол никогда не будет управлять чужими счетами, продавать торговую систему и т.д.
Я многое читал про индикаторы... да большинство твердит, что они хорошо смотрятся только на истории. Но есть один участник на форуме FF под ником "CrucialPoint", он использует свой собственный индикатор, чем-то похожий на MACD и торгует прибыльно уже более 8 лет (по крайней мере он так твердит, и у него там на форуме много подписчиков), говорит что он управляется счетом с 8 млн. $
а можно скрин его графика?
а можно скрин его графика?
Пользуюсь только своими индикаторами. Определяют тренд, канал, флет и др.
Кто пишет для себя, тот знает что хочет получить на выходе.
В принципе если индикаторы написаны правильно, то покажут абсолютную правду.
Правда это будет на истории, но зная историю можно заглянуть в будущее.
И чего на индикаторы обижаться, если их не понимают и не умеют извлечь из них выгоду?
Все индикаторы хороши. Надо только уметь готовить на них))