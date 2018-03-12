iMAOnArray - считает старшим значением 0 или количество элементов
Здравствуйте. В справочнике есть ответ на ваш вопрос.
Использую способы отладки: 1. вывод значения в метку, исчезающую через заданное количество секунд 2. вывод в файл с заменой десятичной точки на запятую с последующей загрузкой в Excel для построения графика. Данные в файле можно перезаписывать и в Excel обновлять в меню Данные. Можно наверное автоматически с помощью макросов. 3. Есть возможность связи Excel и Terminal по технологии DDE. В папке терминала пример DDE-Sample.xls 4. Окно данных - видно значение всех буферов на любом баре. Можно лишний отладочный буфер использовать. в нулевой элемент пишу наклон, в первый цену а во второй - ширину канала
Можно подробнее про "Окно данных"? Что Вы имеете ввиду? Вывод в "журнал" ?
Ctrl+D
Меню Вид, Окно данных Ctrl-D Вот слева появилось это окно. Водите мышью по графику и видите соответствующие этому бару данные графика и индикаторов. Наклон линии на последнем баре = 4,1
Удобно для анализа, отладки, ...
Есть смысл полазить по всем меню терминала, понажимать F1, ...
Здравствуйте. В справочнике есть ответ на ваш вопрос.
Все таки не понимаю, как считается средняя по массиву. Не сходится с расчетом в экселе. Зачем нужны параметры ma_shift и shift? Если я загнал в массив 14 значений. Функция считает слева направо. Значит скользящую для всего массива я должен получать для 13-го индекса?
Все таки не понимаю, как считается средняя по массиву. Не сходится с расчетом в экселе. Зачем нужны параметры ma_shift и shift? Если я загнал в массив 14 значений. Функция считает слева направо. Значит скользящую для всего массива я должен получать для 13-го индекса?
Или я беру неправильный коэффициент сглаживания EMA.. Какой коэффициент EMA в MT заложен?
покрутите в Excel. Можно же воспользоваться поиском решения.
Поиск решения то возможно подберет. А я хочу разобраться как работает штатный MA.
Если Custom MA, код которого открыт в комплекте MT, соответствует MA - то они заложили классический коэффициент.
double SmoothFactor=2.0/(1.0+InpMAPeriod);
Но тогда у меня совсем не сходится. Возвращаюсь к вопросу: "Если я загнал в массив 14 значений. Функция считает слева направо. Значит скользящую для всего массива я должен получать для 13-го индекса?" (для 13-го индекса я конечно проверял - там то же не сходится, но для начала хотя бы понять как нужно писать вызов этой функции)
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Приветствую, коллеги!
iMAOnArray возвращает значение, которое не сходится с расчетным. Считаю EMA - поэтому порядок важен. Подскажите, функция считает с начала массива или с конца? Т.е возвращаемое значение соответствует индексу 0 массива или последнему значению в массиве?
p.s отладка индикаторов в MT4 просто "чудесная", кто как борется с отладкой индикаторов? Alert и Print не предлагать))