Есть ли переменная в mql4, которая определяет- счёт центовый или долларовый ?
- Как программно определить центовый счет?
- Бот и центовый счет
- Тестер не правильно рассчитывает прибыль.
👍😀
ну метаквоты както определяют центовый счёт или нет, думаю есть у них какойто простой механизм, если ACCOUNT_CURRENCY не покажет правильное наименование валюты счёта то должен быть другой способ
Если у них в базе сигналов есть сервера всех ДЦ, то потрудившись можно и сделать сортировку по названиям сервера.
https://docs.mql4.com/ru/account/accountinfostring
string AccountInfoString( int property_id // идентификатор свойства );
void OnStart() { //--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoString() Print("Имя брокера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY)); Print("Валюта депозита = ",AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)); Print("Имя клиента = ",AccountInfoString(ACCOUNT_NAME)); Print("Название торгового сервера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER)); }
Создавайте базу серверов и отсеивайте центовые :)
- docs.mql4.com
Всё это не поможет в точности указать - центовый ли счет.
Есть решение простое.
Разгадайте.
Всё это не поможет в точности указать - центовый ли счет.
Есть решение простое.
Разгадайте.
Простое решение - составить для данного брокера (и для всех используемых) список счетов с указанием типа. Или черный список запрещенных или белый список разрешенных
Просто надо написать две строки кода.
Шаг лота > МинЛот и МаксЛот > 100
Т.е. если разместить код в одной строке - работать не будет?? ))
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