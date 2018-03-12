Есть ли переменная в mql4, которая определяет- счёт центовый или долларовый ?

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Привет!
На роботе хочу добавить функцию,  чтобы он определял автоматически - счёт центовый или нет.

Если не цент счёт, то не торгует.
 
Alexander Ivanov:
Привет!
На роботе хочу добавить функцию,  чтобы он определял автоматически - счёт центовый или нет.

Если не цент счёт, то не торгует.

Нет такого. Но обычно на центовиках прибавляют суффикс к названию инструмента, например, EURUSDc

 
👍😀

А я нашел хитрый ход. Как именно определить - счёт центовый или нет. 

Очень даже просто.

Догадайтесь как.😀😀😀
 
Alexander Ivanov:
👍😀

А я нашел хитрый ход. Как именно определить - счёт центовый или нет. 

Очень даже просто.

Догадайтесь как.😀😀😀
ну метаквоты както определяют центовый счёт или нет, думаю есть у них какойто простой механизм, если ACCOUNT_CURRENCY не покажет правильное наименование валюты счёта то должен быть другой способ
[Удален]  
Aleksey Semenov:
ну метаквоты както определяют центовый счёт или нет, думаю есть у них какойто простой механизм, если ACCOUNT_CURRENCY не покажет правильное наименование валюты счёта то должен быть другой способ

Если у них в базе сигналов есть сервера всех ДЦ, то потрудившись можно и сделать сортировку по названиям сервера.

https://docs.mql4.com/ru/account/accountinfostring

string  AccountInfoString(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );
void OnStart()
  {
//--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoString()
   Print("Имя брокера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY));
   Print("Валюта депозита = ",AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
   Print("Имя клиента = ",AccountInfoString(ACCOUNT_NAME));
   Print("Название торгового сервера = ",AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER));
  }

Создавайте базу серверов и отсеивайте центовые :)

AccountInfoString - Информация о счете - Справочник MQL4
AccountInfoString - Информация о счете - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
AccountInfoString - Информация о счете - Справочник MQL4
 

Всё это не поможет в точности указать - центовый  ли счет.

Есть решение простое.

Разгадайте.


 
Alexander Ivanov:

Всё это не поможет в точности указать - центовый  ли счет.

Есть решение простое.

Разгадайте.

Простое решение - составить для данного брокера (и для всех используемых) список счетов с указанием типа. Или черный список запрещенных или белый список разрешенных

 
Нет.

Просто надо написать две строки кода.



 
Alexander Ivanov:   Нет.  Просто надо написать две строки кода.

Шаг лота > МинЛот  и  МаксЛот > 100

 
Alexander IvanovПросто надо написать две строки кода.

Т.е. если разместить код в одной строке - работать не будет?? ))

 
Andrei Fandeev:   Т.е. если разместить код в одной строке - работать не будет?? ))
если разместить в одной строке - будет менее читабельно
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