Быстрое и качественное написание программ
Всем привет. Я пишу программы на MQL4 уже несколько лет, в том числе на заказ. ***
Улыбнуло:
Пятница. Ждём развития событий.
Всем привет. Я пишу программы на MQL4 уже несколько лет, в том числе на заказ. Но есть у меня проблема - практически все программы вымучиваю по 2-3 недели. Вроде и с логикой проблем нет, и пишу быстро, но пока конструкцию программы придумаю, пока реализую в коде, пока перепишу все раз по десять - уходит куча времени. И книги по программированию читаю, а все равно проблема не решается. За программы с торговыми панелями, например, вообще не берусь - сижу над ними месяцами, у себя довожу до идеала, отправляю заказчику - он жалуется на то, что ничего не работает так, как нужно, не соответствует ТЗ и т.д.
Вот и возник у меня вопрос: кто как программирует, как проектируете программы, как тестируете? Как можно ускорить процесс разработки?
А ООП Вы применяете в своем творчестве?
А ООП Вы применяете в своем творчестве?
Применяю.
Применяю.
А Вы получаете удовольствие от программирования?
Почему Вы занялись этим?
Какова Ваша мотивация?
А Вы получаете удовольствие от программирования?
Почему Вы занялись этим?
Какова Ваша мотивация?
От вас, прям, дух HR-а так и прет.
От вас, прям, дух HR-а так и прет.
))
Так ведь мотивация - это наше Всё!
Это как топливо в ракете.
А без топлива ракета не летает.
Если нет мотивации, дальнейшие все объяснения будут что о стенку горохом.
Если цель программирования лишь заработок, то это не мотивация, а корысть.
Если программирование не приносит удовольствия - то оно доставит лишь страдания. Ни книжки, ни советы не помогут.
ЗЫ Я просто в корень зрю ))
Если цель программирования лишь заработок, то это не мотивация, а корысть.
Если программирование не приносит удовольствия - то оно доставит лишь страдания.
))
Так ведь мотивация - это наше Всё!
Это как топливо в ракете.
А без топлива ракета не летает.
Если нет мотивации, дальнейшие все объяснения будут что о стенку горохом.
Если цель программирования лишь заработок, то это не мотивация, а корысть.
Если программирование не приносит удовольствия - то оно доставит лишь страдания. Ни книжки, ни советы не помогут.
Да, все люди работают и получают деньги и совсем не многий процент работает и получает удовольствие.
Но, программировать конечно нужно любить, ну и голова в эту сторону должны работать:)
Всем привет. Я пишу программы на MQL4 уже несколько лет, в том числе на заказ. Но есть у меня проблема - практически все программы вымучиваю по 2-3 недели. Вроде и с логикой проблем нет, и пишу быстро, но пока конструкцию программы придумаю, пока реализую в коде, пока перепишу все раз по десять - уходит куча времени. И книги по программированию читаю, а все равно проблема не решается. За программы с торговыми панелями, например, вообще не берусь - сижу над ними месяцами, у себя довожу до идеала, отправляю заказчику - он жалуется на то, что ничего не работает так, как нужно, не соответствует ТЗ и т.д.
Вот и возник у меня вопрос: кто как программирует, как проектируете программы, как тестируете? Как можно ускорить процесс разработки?
Мне кажется, что надо понять, почему Вы долго работаете, а именно - что делаете в рабочем процессе. По мне, так две недели не так и много, все бы Исполнители так работали.
Когда я сам пишу что-то, то много трачу времени на теорию (не знаю многих операторов/команд и прочего), и тестирование - всегда есть очевидные ошибки, которых почему то не удается избежать. И, ещё нужен особый склад ума для программирования, к примеру сидел я над одной задачкой, на форуме спрашивал, а решения не нашел, приехал брат, который программированием в детстве и юности занимался, выпили (ну я почти не пью, а он в гостях не отказывается) и за пол часа выдал алгоритм на бумаге, который успешно был написан в ночь мной на MQL5.
Всем привет. Я пишу программы на MQL4 уже несколько лет, в том числе на заказ. Но есть у меня проблема - практически все программы вымучиваю по 2-3 недели. Вроде и с логикой проблем нет, и пишу быстро, но пока конструкцию программы придумаю, пока реализую в коде, пока перепишу все раз по десять - уходит куча времени. И книги по программированию читаю, а все равно проблема не решается. За программы с торговыми панелями, например, вообще не берусь - сижу над ними месяцами, у себя довожу до идеала, отправляю заказчику - он жалуется на то, что ничего не работает так, как нужно, не соответствует ТЗ и т.д.
Вот и возник у меня вопрос: кто как программирует, как проектируете программы, как тестируете? Как можно ускорить процесс разработки?
Все зависит от цели Вашего программирования. Работать на заказ - это одно. Здесь нужно иметь библиотеку наработанных и проверенных Вами блоков кода. С ними пойдет все быстро.
Работать для души - это совсем другое. Вы можете годами совершенствовать Ваши (оригинальные) алгоритмы, возвращаться к ним снова и снова, через некоторое время.
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Всем привет. Я пишу программы на MQL4 уже несколько лет, в том числе на заказ. Но есть у меня проблема - практически все программы вымучиваю по 2-3 недели. Вроде и с логикой проблем нет, и пишу быстро, но пока конструкцию программы придумаю, пока реализую в коде, пока перепишу все раз по десять - уходит куча времени. И книги по программированию читаю, а все равно проблема не решается. За программы с торговыми панелями, например, вообще не берусь - сижу над ними месяцами, у себя довожу до идеала, отправляю заказчику - он жалуется на то, что ничего не работает так, как нужно, не соответствует ТЗ и т.д.
Вот и возник у меня вопрос: кто как программирует, как проектируете программы, как тестируете? Как можно ускорить процесс разработки?