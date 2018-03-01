Стрелочник для бинарных опционов - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

Хмм, надо посмотреть еще раз у Олимпа, с Альпой не работал по БО

Неправда ваша, у Олимпа считают посекундно

олимп

 
Alexey Volchanskiy:

Неправда ваша, у Олимпа считают посекундно


Я не имел ввиду именно Олимп... Просто к слову пришлось.... 

 
Чем играть в БО лучше в покер поиграть. И интересней и прибыль отдают. 
А так это же чистой воды казино ! 
 
Dmitiry Ananiev:
Чем играть в БО лучше в покер поиграть. И интересней и прибыль отдают. 
А так это же чистой воды казино

Угу, для тех, кто ставит наугад. Или "по интуиции" )))

 
Даже по системе... Начнёте в плюс работать, начнут палки ставить в колеса 
 
Dmitiry Ananiev:
Даже по системе... Начнёте в плюс работать, начнут палки ставить в колеса 

О боже...да кому вы нужны со своими копейками. Вечный вопль неудачников - я слил, потому что коварный брокер охотился за моими ста баксами.

Вам сюда, короче https://www.mql5.com/ru/forum/228474/page7#comment_6685103, там дурковатые всех убеждают, что брокеры за ними следят в режиме 24*7 )))) 

возможно ли считывание экрана через МТ
возможно ли считывание экрана через МТ
  • 2018.02.28
  • www.mql5.com
Вот возник такой вопрос: Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
 
Dmitiry Ananiev:
Чем играть в БО лучше в покер поиграть. И интересней и прибыль отдают. 
А так это же чистой воды казино ! 
проблема БО в том что, вы изначально идете против кухни. если будете слишком уж много зарабатывать,  начнутся всякие реквоты и прочие чудеса. 

 
Ramiz Mavludov:
проблема БО в том что, вы изначально идете против кухни. если будете слишком уж много зарабатывать,  начнутся всякие реквоты и прочие чудеса. 

Расскажите пожалуйста, какие чудеса устраивали лично вам. Только не Васе Пупкину и не общие слова, а именно ВАМ. И как вообще выглядят реквоты на БО с веб-интерфейсом )))) Вы же сами сказочник )))

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