Стрелочник для бинарных опционов - страница 2
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Хмм, надо посмотреть еще раз у Олимпа, с Альпой не работал по БО
Неправда ваша, у Олимпа считают посекундно
Неправда ваша, у Олимпа считают посекундно
Я не имел ввиду именно Олимп... Просто к слову пришлось....
А так это же чистой воды казино !
Чем играть в БО лучше в покер поиграть. И интересней и прибыль отдают.
А так это же чистой воды казино !
Угу, для тех, кто ставит наугад. Или "по интуиции" )))
Даже по системе... Начнёте в плюс работать, начнут палки ставить в колеса
О боже...да кому вы нужны со своими копейками. Вечный вопль неудачников - я слил, потому что коварный брокер охотился за моими ста баксами.
Вам сюда, короче https://www.mql5.com/ru/forum/228474/page7#comment_6685103, там дурковатые всех убеждают, что брокеры за ними следят в режиме 24*7 ))))
Чем играть в БО лучше в покер поиграть. И интересней и прибыль отдают.
А так это же чистой воды казино !
проблема БО в том что, вы изначально идете против кухни. если будете слишком уж много зарабатывать, начнутся всякие реквоты и прочие чудеса.
Расскажите пожалуйста, какие чудеса устраивали лично вам. Только не Васе Пупкину и не общие слова, а именно ВАМ. И как вообще выглядят реквоты на БО с веб-интерфейсом )))) Вы же сами сказочник )))