Проблемма с тестированием советника, на пользовательском инструменте. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но минутки то у меня есть все! почему тогда??? (причем даже, например с 26 по 27!!!)
Откройте чарт BTCUSD_wex и запустите на нем этот скрипт. В Тестере выберите символ TESTER_BTCUSD_wex и запустите бэктест.
Откройте чарт BTCUSD_wex и запустите на нем этот скрипт. В Тестере выберите символ TESTER_BTCUSD_wex и запустите бэктест.
начать, начал, но не закончил...
начать, начал, но не закончил...
Этот советник запустите
Этот советник запустите
этот вроде прошел...
этот вроде прошел...
Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.
Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.
Тестирование началось, и висит уже наверно минут 30-40...
Прогрессбар "Ход тестирования" - весь серый... не грамма зелени...
Последняя запись в журнале:
Не сказать что у меня там что-то сложное...
В работе при поступлении тика - отрабатывает мгновенно...
А сейчас 100% ЦПУ...
Да кстати, при тестировании Print() в журнал пишется?
На форуме много людей, которые решили бы Вашу проблему за пять минут, будь у них полный доступ.
К сожалению, бессилен. Проблема в Вашем советнике. Ушел.
На форуме много людей, которые решили бы Вашу проблему за пять минут, будь у них полный доступ.
К сожалению, бессилен. Проблема в Вашем советнике. Ушел.
Вопервых - СПАСИБО, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!
Вовторых - ну наверное не только в моем советнике...
Выяснилось, что терминал, по какой-то причине не сохранил тики... (я попытаюсь воспроизвести это, возможно баг...)
С помощью Вашего скрипта и "пустого" советника, удалось запустить тестирование... В связи с этим вопрос: в данном конкретном случае, что сделал Ваш скрипт, что тестирование удалось таки запустить??? и почему оно до этого не шло???
Поэксперементирую со специальным советником (типа Вашего "пустого") посмотрю... (не думаю что проблема у меня, в реале, на тиках он же отрабатывает, не зависает...)
Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.
выдает ошибку