Проблемма с тестированием советника, на пользовательском инструменте. - страница 3

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Delta.800:

но минутки то у меня есть все! почему тогда??? (причем даже, например с 26 по 27!!!)

Откройте чарт BTCUSD_wex и запустите на нем этот скрипт. В Тестере выберите символ TESTER_BTCUSD_wex и запустите бэктест.

 
fxsaber:

Откройте чарт BTCUSD_wex и запустите на нем этот скрипт. В Тестере выберите символ TESTER_BTCUSD_wex и запустите бэктест.

начать, начал, но не закончил...

KM      0       14:03:08.108    Tester  TESTER_BTCUSD_wex: history data begins from 2018.02.20 00:00
CS      0       14:03:08.108    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3001
QD      0       14:03:08.109    Core 1  connected
MD      0       14:03:08.150    Core 1  authorized (agent build 1755)
RR      0       14:03:08.151    Tester  TESTER_BTCUSD_wex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\BTCUSD_T1.ex5 from 2018.02.22 00:00 to 2018.02.27 00:00
LO      0       14:03:08.242    Core 1  common synchronization completed
HD      0       14:03:08.326    Tester  quality of analyzed history is 100%
GM      0       14:03:08.332    Core 1  BTCUSD_wex: history for 2018 year synchronized
NH      0       14:03:08.332    Core 1  BTCUSD_wex: history synchronization completed [0 Kb]
GM      0       14:03:08.333    Core 1  BTCUSD_wex: 0.16 Kb of history processed in 0:00.000
PS      0       14:03:08.514    Core 1  login (build 1755)
HQ      0       14:03:08.514    Core 1  account info found
OO      0       14:03:08.514    Core 1  4276 bytes of input parameters loaded
KH      0       14:03:08.514    Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:1
OK      0       14:03:08.514    Core 1  successfully initialized
JR      0       14:03:08.514    Core 1  356 bytes of total initialization data received
CN      0       14:03:08.514    Core 1  Intel Celeron  2.53GHz, 2038 MB
MK      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: symbol to be synchronized
KK      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
JO      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: load 49 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
LJ      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: history synchronized from 2018.02.20 to 2018.02.27
IP      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: history cache allocated for 434057 bars and contains 2367 bars from 2018.02.20 08:33 to 2018.02.21 23:59
PG      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: history begins from 2018.02.20 08:33
CL      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
OS      0       14:03:08.514    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: testing of Experts\BTCUSD_T1.ex5 from 2018.02.22 00:00 to 2018.02.27 00:00 started with inputs:
MI      0       14:03:08.514    Core 1    BUY__=10
KR      0       14:03:08.514    Core 1    SELL__=10
QM      0       14:03:08.514    Core 1    PR_buy__=25
FL      0       14:03:08.514    Core 1    PR_sell__=25
JD      0       14:03:08.514    Core 1    SL_buy__=15
MF      0       14:03:08.514    Core 1    SL_sell__=15
LG      0       14:03:08.514    Core 1    SL_buy_f__=25
CR      0       14:03:08.514    Core 1    SL_sell_f__=25
EL      0       14:03:08.514    Core 1  2018.02.22 00:00:00   BEGIN Init BTCUSD_T1 
GE      0       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex: symbol to be synchronized
EI      0       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex: symbol synchronized, 3624 bytes of symbol info received
LS      0       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex: load 85 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
DE      0       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex: history synchronized from 2018.02.20 to 2018.02.27
MI      3       14:03:08.514    Core 1  'BTCUSD_wex' 2018.02.21 - history unpack error [The operation completed successfully. (0)]
KL      2       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex: history data error
NJ      2       14:03:08.514    Core 1  BTCUSD_wex 2018.02.21, bad container found, must be resynchronized
LD      0       14:03:08.514    Core 1  2018.02.22 00:00:00   END Init BTCUSD_T1 
DR      2       14:03:08.514    Core 1  stopped on 0% of testing interval with error '16 BTCUSD_wex'
QF      0       14:03:08.514    Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20180228.log" written
PD      0       14:03:08.576    Core 1  connection closed


 
даже если начинать тестирование с 24...
 
Delta.800:

начать, начал, но не закончил...

Этот советник запустите

void OnInit() {}
 
fxsaber:

Этот советник запустите

этот вроде прошел...

DS      0       14:37:23.406    Tester  TESTER_BTCUSD_wex: history data begins from 2018.02.20 00:00
RI      0       14:37:23.411    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3001
NM      0       14:37:23.412    Core 1  connected
OO      0       14:37:23.459    Core 1  authorized (agent build 1755)
RI      0       14:37:23.460    Tester  TESTER_BTCUSD_wex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\1111.ex5 from 2018.02.22 00:00 to 2018.02.27 00:00
MD      0       14:37:23.542    Core 1  common synchronization completed
IL      0       14:37:23.598    Tester  quality of analyzed history is 100%
MG      0       14:37:24.129    Core 1  login (build 1755)
IR      0       14:37:24.129    Core 1  account info found
PM      0       14:37:24.129    Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:1
MS      0       14:37:24.129    Core 1  successfully initialized
OI      0       14:37:24.129    Core 1  163 bytes of total initialization data received
EK      0       14:37:24.129    Core 1  Intel Celeron  2.53GHz, 2038 MB
QM      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: symbol to be synchronized
CS      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
MD      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: history cached from 2018.02.20 08:33
RP      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
PE      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: testing of Experts\1111.ex5 from 2018.02.22 00:00 to 2018.02.27 00:00 started
RR      0       14:37:24.129    Core 1  final balance 10000.00 USD
LQ      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: 305222 ticks, 6757 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.078. Test passed in 0:00:00.531.
PE      0       14:37:24.129    Core 1  TESTER_BTCUSD_wex,M1: total time from login to stop testing 0:00:00.609 (including 0:00:00.078 for history data synchronization)
KN      0       14:37:24.129    Core 1  195 Mb memory used including 24 Mb of history data, 32 Mb of tick data
JK      0       14:37:24.129    Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20180228.log" written
LJ      0       14:37:24.188    Core 1  connection closed
 
Delta.800:

этот вроде прошел...

Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.

 
fxsaber:

Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.

Тестирование началось, и висит уже наверно минут 30-40...

Прогрессбар "Ход тестирования" - весь серый... не грамма зелени...

Последняя запись в журнале:

2018.02.28 15:35:03.287 Tester  quality of analyzed history is 100%


Не сказать что у меня там что-то сложное...

В работе при поступлении тика - отрабатывает мгновенно...

А сейчас 100% ЦПУ...

 Да кстати, при тестировании Print() в журнал пишется?

 
Delta.800:

На форуме много людей, которые решили бы Вашу проблему за пять минут, будь у них полный доступ.

К сожалению, бессилен. Проблема в Вашем советнике. Ушел.

 
fxsaber:

На форуме много людей, которые решили бы Вашу проблему за пять минут, будь у них полный доступ.

К сожалению, бессилен. Проблема в Вашем советнике. Ушел.


Вопервых - СПАСИБО, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!

Вовторых - ну наверное не только в моем советнике...

Выяснилось, что терминал, по какой-то причине не сохранил тики... (я попытаюсь воспроизвести это, возможно баг...)

С помощью Вашего скрипта и "пустого" советника, удалось запустить тестирование... В связи с этим вопрос: в данном конкретном случае, что сделал Ваш скрипт, что тестирование удалось таки запустить??? и почему оно до этого не шло???

Поэксперементирую со специальным советником (типа Вашего "пустого") посмотрю... (не думаю что проблема у меня, в реале, на тиках он же отрабатывает, не зависает...)

 
fxsaber:

Замените в своем советнике "BTCUSD_wex" на "_Symbol" и попробуйте на TESTER_BTCUSD_wex.

#include <Symbol.mqh>
void OnInit() 
{
Print("test");
if (!SymbolInfoTick("_Symbol", tick))
  Print("internal err ", GetLastError());
}
void OnDeinit(const int reason)
{
Print(i);
}
MqlTick  tick;
ulong i;
void OnTick()
{
i++;

выдает ошибку

2018.02.28 19:55:40.172 Core 1  2018.02.22 00:00:00   internal err 4301


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