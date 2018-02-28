Проблемма с тестированием советника, на пользовательском инструменте.
Тики через GUI (CTRL+U и т.д.) видны?
Ctrl+u - появляется окно "символы".
тики в окне "тиковый график" в "обзоре рынка" видны...
перемещается в "окне графика" линия цены... там-же можно посмотреть все бары, назад, вплодь до 20фев.
Ctrl+u - появляется окно "символы".
Там выберите Custom\BTCUSD_wex и попробуйте запросить тики.
Там выберите Custom\BTCUSD_wex и попробуйте запросить тики.
почему-то только 16386 2х секундных тиков... но компьютер не выключался неделю и окно BTCUSD_wex не закрывалось... и все бары смотряться до 21 фев.
почему так получилось?
Сделайте экспорт символа в json
А также экспорт всех баров и тиков этого символа в CSV. И все вместе приложите сюда в ZIP-архиве.
ок.
Сделайте экспорт символа в json
А также экспорт всех баров и тиков этого символа в CSV. И все вместе приложите сюда в ZIP-архиве.
как бары экспортировать, я нашел, а вот как экспортировать тики?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте всем!
У меня возникла проблема... я каждую секунду писал данные с биржи в тики (с помощью специально советника)
в терминале, было открыто окно этого пользовательского инструмента. с 20 февраля...
в окне доступна вся история (можно смещаться назад, до самого начала).
при попытке протестировать советника на этом п.инструменте вылетают ошибки в тестере...
причем, даже если я пытаюсь тестировать, например с 25 по 26 февраля.
может быть, кто-то знает, что это значит? и как с этим быть?
Заранее Спасибо!
зы МТ5 билд 1755 с сайта https://www.metaquotes.net/