Проблемма с тестированием советника, на пользовательском инструменте.

Новый комментарий
 

Здравствуйте всем!

У меня возникла проблема... я каждую секунду писал данные с биржи в тики (с помощью специально советника)

tick[0].last   = j1["last"].ToDbl();    tick[0].volume = j1["vol_cur"].ToDbl() * 10000;
tick[0].ask    = j1["buy"].ToDbl();     tick[0].time   = j1["updated"].ToDbl(); 
tick[0].bid    = j1["sell"].ToDbl();    tick[0].time_msc  =tick[0].time * 1000; 
tick[0].flags  = 0;
if (-1 == CustomTicksAdd(pair, tick))
            Print("Internal eRR in tICKS() #",GetLastError());

в терминале, было открыто окно этого пользовательского инструмента. с 20 февраля...

в окне доступна вся история (можно смещаться назад, до самого начала).

при попытке протестировать советника на этом п.инструменте вылетают ошибки в тестере...

RD      0       15:17:49.968    Tester  BTCUSD_wex: history data begins from 2018.02.19 00:00
LP      0       15:17:50.031    Core 1  agent process started
QH      0       15:17:55.477    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NM      0       15:17:55.478    Core 1  connected
KL      0       15:17:55.541    Core 1  authorized (agent build 1755)
FG      0       15:17:55.542    Tester  BTCUSD_wex,M5 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\BTCUSD_T1.ex5 from 2018.02.25 00:00 to 2018.02.26 00:00
IG      0       15:17:55.825    Core 1  common synchronization completed
RM      0       15:17:56.165    Core 1  BTCUSD_wex: history for 2018 year synchronized
KK      0       15:17:56.165    Core 1  BTCUSD_wex: history synchronization completed [0 Kb]
QM      0       15:17:56.165    Core 1  BTCUSD_wex: 0.16 Kb of history processed in 0:00.000
HO      0       15:17:56.468    Core 1  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
PM      0       15:17:56.468    Core 1  initialization finished
KJ      0       15:17:56.468    Core 1  login (build 1755)
KH      0       15:17:56.468    Core 1  38200 bytes of account info loaded
QH      0       15:17:56.468    Core 1  1474 bytes of tester parameters loaded
NS      0       15:17:56.468    Core 1  4276 bytes of input parameters loaded
DN      0       15:17:56.468    Core 1  5113 bytes of symbols list loaded
JI      0       15:17:56.468    Core 1  expert file added: Experts\BTCUSD_T1.ex5. 14867 bytes loaded
IM      0       15:17:56.468    Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:1
MS      0       15:17:56.468    Core 1  successfully initialized
HG      0       15:17:56.468    Core 1  19 Kb of total initialization data received
HI      0       15:17:56.468    Core 1  Intel Celeron  2.53GHz, 2038 MB
OS      0       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: symbol to be synchronized
KS      0       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: symbol synchronized, 3624 bytes of symbol info received
JF      0       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: load 85 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
RL      0       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: history synchronized from 2018.02.20 to 2018.02.26
DR      3       15:17:56.468    Core 1  'BTCUSD_wex' 2018.02.24 - history unpack error [The operation completed successfully. (0)]
QD      2       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: history data error
DL      2       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex 2018.02.24, bad container found, must be resynchronized
MQ      3       15:17:56.468    Core 1  'BTCUSD_wex' 2018.02.20 - history unpack error [The operation completed successfully. (0)]
NE      2       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: history data error
QM      2       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex 2018.02.20, bad container found, must be resynchronized
OR      2       15:17:56.468    Core 1  BTCUSD_wex: rates base receive error
JD      2       15:17:56.468    Core 1  cannot get history BTCUSD_wex,M5
NK      0       15:17:56.468    Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20180227.log" written
NK      0       15:17:56.629    Core 1  connection closed

причем, даже если я пытаюсь тестировать, например с 25 по 26 февраля.

может быть, кто-то знает, что это значит? и как с этим быть?

Заранее Спасибо!

зы МТ5 билд 1755 с сайта https://www.metaquotes.net/

MetaQuotes Software Corp.
MetaQuotes Software Corp.
  • www.metaquotes.net
Миллионы трейдеров и сотни брокеров не могут ошибаться — они выбрали MetaTrader 5 для торговли на Форексе и финансовых рынках! Узнать больше
 
Тики через GUI (CTRL+U и т.д.) видны?
 
fxsaber:
Тики через GUI (CTRL+U и т.д.) видны?

Ctrl+u - появляется окно "символы".

тики в окне "тиковый график" в "обзоре рынка" видны...

перемещается в "окне графика" линия цены... там-же можно посмотреть все бары, назад, вплодь до 20фев.

 
Delta.800:

Ctrl+u - появляется окно "символы".

Там выберите Custom\BTCUSD_wex и попробуйте запросить тики.

 
fxsaber:

Там выберите Custom\BTCUSD_wex и попробуйте запросить тики.

 
Delta.800:

Сделайте экспорт символа в json

А также экспорт всех баров и тиков этого символа в CSV. И все вместе приложите сюда в ZIP-архиве.

 

почему-то только 16386 2х секундных тиков... но компьютер не выключался неделю и окно BTCUSD_wex не закрывалось...  и все бары смотряться до 21 фев.

почему так получилось?

 
fxsaber:

Сделайте экспорт символа в json

А также экспорт всех баров и тиков этого символа в CSV. И все вместе приложите сюда в ZIP-архиве.

ок.

 
fxsaber:

Сделайте экспорт символа в json

А также экспорт всех баров и тиков этого символа в CSV. И все вместе приложите сюда в ZIP-архиве.

как бары экспортировать, я нашел, а вот как экспортировать тики?

 
Delta.800:

как бары экспортировать, я нашел, а вот как экспортировать тики?

 
fxsaber:
ох ё-моё... чето затупил...
1234
Новый комментарий