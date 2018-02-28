Сколько живёт усреднитель? - страница 2
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Смотря сколько позиций одновременно открыто...Я склоняюсь к 500$ с 0.01 лотом и до 10 одновременно открытых...
Еще ведь от плеча зависит. И от хеджированной маржи. Например, у моего ДЦ она == 0, то есть я могу наоткрывать довольно много локированных ордеров при необходимости.
приятно видеть Волчанского во главе страницы, самый любимый участник
прибыльные стратегии есть, усреднитель и скальпинг - сложно
есть усреднители которые десятилетия по 10-20-40 лет с 1970 года живут а есть ерунда. тут конкретно надо подходить что за усреднитель, что усредняет и куда усредняет)
да есть тут скальперы у некоторых, по году убыток и продажа ~500$ ) мне бы стыдно такое продавать было, этот участник в каждой ветке почти
Волчанский ты как в Малайзию или Индонезию? англ там родной почти
с продажи 2 копий можно рвануть)
приятно видеть Волчанского во главе страницы, самый любимый участник
прибыльные стратегии есть, усреднитель и скальпинг - сложно
Это у вас что-то не так с восприятием, тут меня половина народу ненавидит непонятно за что)))
Скальпинг - это как раз довольно просто. Усреднение - тут я читал довольно много противоречивых определений этого термина, для себя принял собственное определение. Как и в религии ))
А вот что для меня реально сложно - закрыть группу убыточных ордеров одним/несколькими встречными. Естественно, программно. Как сделаю, так начну ящики под баблосы сколачивать.
Волчанский ты как в Малайзию или Индонезию? англ там родной почти
с продажи 2 копий можно рвануть)
Сначала по бабам, Малазия подождет ))
есть усреднители которые десятилетия по 10-20-40 лет с 1970 года живут а есть ерунда. тут конкретно надо подходить что за усреднитель, что усредняет и куда усредняет)
с 2 тыс сообщениями это утверждать))
если есть индикатор который показывает где закрывать откаты, то почему бы сразу без усреднения им не воспользоваться?
роботов в маркете надо делить на усреднители, скальпинг и грамотные от 20-25 старых пунктов, со стопами
продавать скальпера/усреднителя - позор личности
Сначала по бабам, Малазия подождет ))
Малайзия не подождет, бабы будут) местные предприниматели квартал с тайланда привезут)
хорошую малайку тебе найдем) там вообще 3 национальности, малайки, индия и китай, китай отлично, индия завтрак на голове, малайки как острый перец
Vitaliy Kashcheev:
1. есть усреднители которые десятилетия по 10-20-40 лет с 1970 года живут а есть ерунда.
2. тут конкретно надо подходить что за усреднитель, что усредняет и куда усредняет)
:-)
1. не знаком. Интересно. Есть аргументы? Примеры - если можно - в студию.
2. усредняет ВСЕГДА в сторону первого открытого ордера.
Разминка. Без увеличения стартового лота.
Всё ещё жив...
К реалу - почти готов...