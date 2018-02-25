Линии вместо стрелок - страница 2
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Добавила два буфера. Изменений нет.
Не надо ни чего добавлять
Не надо ни чего добавлять
А нужно горизонтальные линии, вместо стрелок
Может такой вариант устроит
Сколько горизонтальных линий должно одновременно существовать на экране? если ограниченное количество - порядка 10 - надо на каждую завести буфер. Линию можно задавать начальной и конечной точкой. Для этого очистить буферный массив и в два элемента массива, соответствующие времени начала и конца, поместить одну и ту же цену. Если линий очень много - использовать объекты: ObjectCreate("ИмяЭтойЛинии", OBJ_HLINE, 0, 0, Цена)