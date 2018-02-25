Линии вместо стрелок
Помогите найти ошибку? Не получается нарисовать линии вместо стрелок.
Получается вертикальные линии, а должны горизонтальные.
Попробуйте так:
// b1[i]=0; // b2[i]=0; // b3[i]=0; // b4[i]=0; b1[i]=EMPTY_VALUE; b2[i]=EMPTY_VALUE; b3[i]=EMPTY_VALUE; b4[i]=EMPTY_VALUE;
Как то так
Попробуйте так:
Как то так
Вообще все пропало. И стрелки и линии.
Конечно пропадет. EMPTY = пусто
Помогите найти ошибку? Не получается нарисовать линии вместо стрелок. Получается вертикальные линии, а должны горизонтальные.
Чтобы рисовать горизонтальные линии - нужно на каждую линию свой буфер. Индикатор работает так: Против каждой свечи ставится точка (стрелка, продолжение линии) по значению из буфера. Если в буфере EMPTY - точка на этом баре пропадает, линия обрывается...
Чтобы рисовать горизонтальные линии - нужно на каждую линию свой буфер. Индикатор работает так: Против каждой свечи ставится точка (стрелка, продолжение линии) по значению из буфера. Если в буфере EMPTY - точка на этом баре пропадает, линия обрывается...
Так как подправить?
Использовать объекты горизонтальные линии
3 и 4 буфер можно сделать стрелками
Добавила два буфера. Изменений нет.
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_color2 Lime #property indicator_width2 1 #property indicator_color3 Red #property indicator_width3 1 #property indicator_color4 Lime #property indicator_width4 1 #property indicator_color5 Red #property indicator_width5 1 #property indicator_color6 Lime #property indicator_width6 1 extern int SignalGap = 4; extern int ShowBars = 500; extern bool repaint = false; int dist=24; double b1[]; double b2[]; double b3[]; double b4[]; double b5[]; double b6[]; int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1); SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1); SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1); SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,1); SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,1); SetIndexBuffer(0,b1); SetIndexBuffer(1,b2); SetIndexBuffer(2,b3); SetIndexBuffer(3,b4); SetIndexBuffer(4,b5); SetIndexBuffer(5,b6); SetIndexArrow(4,234); SetIndexArrow(5,233); return(0); } int start() { int k,i,j,limit,hhb,llb; if (ShowBars >= Bars) ShowBars = Bars; for (i=0;i<ShowBars;i++) { b1[i]=0; b2[i]=0; b3[i]=0; b4[i]=0; b5[i]=0; b6[i]=0; if(repaint) { hhb = iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,dist,i-dist/2); llb = iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,dist,i-dist/2); } else { hhb = iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,dist,i); llb = iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,dist,i); } if (i==hhb) b5[i]=High[hhb]+SignalGap*Point; if (i==llb) b6[i]=Low[llb]-SignalGap*Point; b1[i]=High[hhb];//+SignalGap*Point; b2[i]=Low[llb];//-SignalGap*Point; b3[i]=b5[i]; b4[i]=b6[i]; } return(0); }
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Помогите найти ошибку? Не получается нарисовать линии вместо стрелок.
Получается вертикальные линии, а должны горизонтальные.