Моя простая стратегия(читать ниже)... как думаете будет работать или нет??? - страница 3

Новый комментарий
 
 EN
  • 21% будет хорошо работать
    (5) 
  • 21% будет сливать
    (5) 
  • 21% надо проверить
    (5) 
  • 17% не знаю не скажу
    (4) 
  • 21% да бестолковая вообще система))
    (5) 

Всего проголосовало: 24

Какое демократичное единодушие, просто восхитительный консенсус - кто в лес, кто по дрова, кто рыбу ловить, кому, как обычно, по барабану - своих систем хватает...))

 
Все-таки скажу: Внизу покупай, Вверху продавай. Сдвигаем график текущей ценой вниз и покупаем. Затем сдвигаем график текущей ценой вверх и продаем. И спред по барабану!!! Если тренд большой и на минутном графике сверху вниз 500 пунктов - то ого-го! А если на дневном графике!!! Но по-моему надо на минутном...
 
STARIJ:
Все-таки скажу: Внизу покупай, Вверху продавай. Сдвигаем график текущей ценой вниз и покупаем. Затем сдвигаем график текущей ценой вверх и продаем. И спред по барабану!!! Если тренд большой и на минутном графике сверху вниз 500 пунктов - то ого-го! А если на дневном графике!!! Но по-моему надо на минутном...

Если тренд большой, то конешно можно круто навариться, тут тоже как повезет...))

 
Сергей Криушин:

Если тренд большой, то конешно можно круто навариться, тут тоже как повезет...))

Попробуйте врубиться!!! Двигаем график, цена сверху. Продаем. Двигаем график, цена снизу. Покупаем. Все!!!

 
Mickey Moose:

Предлагаю свою - покупать когда падает

ведь чем сильнее падает тем дешевле можно купить!

Правильно - но наоборот! (с)

Грааль почти у вас в кармане, в смысле в терминале.   Немного только  поправлю.  Покупать нужно когда упало :)  (Иначе без штанов можно остаться :)))     Никогда не ловите падающие ножи (с) Помните?   А уж когда в пол воткнется, почему бы не забрать?  

И пофиг на тренды, флеты, волатильность.   Это неправильные  сущности, для описания рынка.  Совсем не подходят, хорошо видно только постфактум. Рынок  просто идет от точки до  точки.  А уж потом, когда  уже  поздно,  будет видно что он там нарисовал.     

  Граальная система сама подстраивается под текущий момент.  В тренде, она трендовая, во флете,  при высокой волатильности (широком канале) - флетовая.  При низкой волатильности сидит на заборе.  Все просто :) 

 
Wizard2018:

Правильно - но наоборот! (с)

Грааль почти у вас в кармане, в смысле в терминале.   Немного только  поправлю.  Покупать нужно когда упало :)  (Иначе без штанов можно остаться :)))     Никогда не ловите падающие ножи (с) Помните?   А уж когда в пол воткнется, почему бы не забрать?  

И пофиг на тренды, флеты, волатильность.   Это неправильные  сущности, для описания рынка.  Совсем не подходят, хорошо видно только постфактум. Рынок  просто идет от точки до  точки.  А уж потом, когда  уже  поздно,  будет видно что он там нарисовал.     

  Граальная система сама подстраивается под текущий момент.  В тренде, она трендовая, во флете,  при высокой волатильности (широком канале) - флетовая.  При низкой волатильности сидит на заборе.  Все просто :) 

  Граальная система сама подстраивается под текущий момент.  В тренде, она трендовая, во флете,  при высокой волатильности (широком канале) - флетовая.  При низкой волатильности сидит на заборе.  Все просто :) 

Так и я о том: всё просто, именно так я и хочу построить свою систему, но  большинство говорят что бес толку пробовать...

 

Вот примерно так получилось при сборке на МТ4 из подручных материалов...соединил два советника, один ставит сетку в бай второй только отложку по ЕМА в сел и она почти сразу срабатывает, и еще параллельно один байлимит на 320 пп для страховки...

Баров в истории 7317

Смоделировано тиков 14369

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00

Спред Текущий (33)

Чистая прибыль 1464.82

Общая прибыль 3428.22

Общий убыток -1963.40

Прибыльность 1.75

Матожидание выигрыша 5.27

Абсолютная просадка 385.12

Максимальная просадка 1093.44 (23.82%)

Относительная просадка 23.82% (1093.44)

Всего сделок 278

Короткие позиции (% выигравших) 114 (26.32%)

Длинные позиции (% выигравших) 164 (78.05%)

Прибыльные сделки (% от всех) 158 (56.83%)

Убыточные сделки (% от всех) 120 (43.17%)

Самая большая

прибыльная сделка 155.72

убыточная сделка -345.00

Средняя

прибыльная сделка 21.70

убыточная сделка -16.36

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (437.81)

непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-151.42)

Макс.

непрерывная прибыль (число выигрышей) 437.81 (11)

непрерывный убыток (число проигрышей) -847.79 (4)

Средний

непрерывный выигрыш 2

непрерывный проигрыш 2


 
STARIJ:

Попробуйте врубиться!!! Двигаем график, цена сверху. Продаем. Двигаем график, цена снизу. Покупаем. Все!!!

да понял понял, те же яйца - только в профиль, все равно же нужен тренд в 500пп...))а это как говориться бабушка на двое соврала...)))

 

занулил лот на бай отложках  и с одной отложкой Сел вот что получилось...трал все подбирает... даже интереснее получилось...надо пробовать на демо

Баров в истории 2764

Смоделировано тиков 4528

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00

Спред Текущий (33)

Чистая прибыль 8374.03

Общая прибыль 10077.98

Общий убыток -1703.95

Прибыльность 5.91

Матожидание выигрыша 10.88

Абсолютная просадка 72.79

Максимальная просадка 504.58 (4.56%)

Относительная просадка 7.39% (291.85)

Всего сделок 770

Короткие позиции (% выигравших) 770 (30.78%)

Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 237 (30.78%)

Убыточные сделки (% от всех) 533 (69.22%)

Самая большая

прибыльная сделка 274.25

убыточная сделка -60.35

Средняя

прибыльная сделка 42.52

убыточная сделка -3.20

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (342.96)

непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-37.23)

Макс.

непрерывная прибыль (число выигрышей) 342.96 (6)

непрерывный убыток (число проигрышей) -76.46 (10)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 3


123
Новый комментарий