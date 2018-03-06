Моя простая стратегия(читать ниже)... как думаете будет работать или нет??? - страница 3
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Какое демократичное единодушие, просто восхитительный консенсус - кто в лес, кто по дрова, кто рыбу ловить, кому, как обычно, по барабану - своих систем хватает...))
Все-таки скажу: Внизу покупай, Вверху продавай. Сдвигаем график текущей ценой вниз и покупаем. Затем сдвигаем график текущей ценой вверх и продаем. И спред по барабану!!! Если тренд большой и на минутном графике сверху вниз 500 пунктов - то ого-го! А если на дневном графике!!! Но по-моему надо на минутном...
Если тренд большой, то конешно можно круто навариться, тут тоже как повезет...))
Если тренд большой, то конешно можно круто навариться, тут тоже как повезет...))
Попробуйте врубиться!!! Двигаем график, цена сверху. Продаем. Двигаем график, цена снизу. Покупаем. Все!!!
Предлагаю свою - покупать когда падает
ведь чем сильнее падает тем дешевле можно купить!
Правильно - но наоборот! (с)
Грааль почти у вас в кармане, в смысле в терминале. Немного только поправлю. Покупать нужно когда упало :) (Иначе без штанов можно остаться :))) Никогда не ловите падающие ножи (с) Помните? А уж когда в пол воткнется, почему бы не забрать?
И пофиг на тренды, флеты, волатильность. Это неправильные сущности, для описания рынка. Совсем не подходят, хорошо видно только постфактум. Рынок просто идет от точки до точки. А уж потом, когда уже поздно, будет видно что он там нарисовал.
Граальная система сама подстраивается под текущий момент. В тренде, она трендовая, во флете, при высокой волатильности (широком канале) - флетовая. При низкой волатильности сидит на заборе. Все просто :)
Правильно - но наоборот! (с)
Грааль почти у вас в кармане, в смысле в терминале. Немного только поправлю. Покупать нужно когда упало :) (Иначе без штанов можно остаться :))) Никогда не ловите падающие ножи (с) Помните? А уж когда в пол воткнется, почему бы не забрать?
И пофиг на тренды, флеты, волатильность. Это неправильные сущности, для описания рынка. Совсем не подходят, хорошо видно только постфактум. Рынок просто идет от точки до точки. А уж потом, когда уже поздно, будет видно что он там нарисовал.
Граальная система сама подстраивается под текущий момент. В тренде, она трендовая, во флете, при высокой волатильности (широком канале) - флетовая. При низкой волатильности сидит на заборе. Все просто :)
Граальная система сама подстраивается под текущий момент. В тренде, она трендовая, во флете, при высокой волатильности (широком канале) - флетовая. При низкой волатильности сидит на заборе. Все просто :)
Так и я о том: всё просто, именно так я и хочу построить свою систему, но большинство говорят что бес толку пробовать...
Вот примерно так получилось при сборке на МТ4 из подручных материалов...соединил два советника, один ставит сетку в бай второй только отложку по ЕМА в сел и она почти сразу срабатывает, и еще параллельно один байлимит на 320 пп для страховки...
Баров в истории 7317
Смоделировано тиков 14369
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Спред Текущий (33)
Чистая прибыль 1464.82
Общая прибыль 3428.22
Общий убыток -1963.40
Прибыльность 1.75
Матожидание выигрыша 5.27
Абсолютная просадка 385.12
Максимальная просадка 1093.44 (23.82%)
Относительная просадка 23.82% (1093.44)
Всего сделок 278
Короткие позиции (% выигравших) 114 (26.32%)
Длинные позиции (% выигравших) 164 (78.05%)
Прибыльные сделки (% от всех) 158 (56.83%)
Убыточные сделки (% от всех) 120 (43.17%)
Самая большая
прибыльная сделка 155.72
убыточная сделка -345.00
Средняя
прибыльная сделка 21.70
убыточная сделка -16.36
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (437.81)
непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-151.42)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 437.81 (11)
непрерывный убыток (число проигрышей) -847.79 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
Попробуйте врубиться!!! Двигаем график, цена сверху. Продаем. Двигаем график, цена снизу. Покупаем. Все!!!
да понял понял, те же яйца - только в профиль, все равно же нужен тренд в 500пп...))а это как говориться бабушка на двое соврала...)))
занулил лот на бай отложках и с одной отложкой Сел вот что получилось...трал все подбирает... даже интереснее получилось...надо пробовать на демо
Баров в истории 2764
Смоделировано тиков 4528
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Спред Текущий (33)
Чистая прибыль 8374.03
Общая прибыль 10077.98
Общий убыток -1703.95
Прибыльность 5.91
Матожидание выигрыша 10.88
Абсолютная просадка 72.79
Максимальная просадка 504.58 (4.56%)
Относительная просадка 7.39% (291.85)
Всего сделок 770
Короткие позиции (% выигравших) 770 (30.78%)
Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 237 (30.78%)
Убыточные сделки (% от всех) 533 (69.22%)
Самая большая
прибыльная сделка 274.25
убыточная сделка -60.35
Средняя
прибыльная сделка 42.52
убыточная сделка -3.20
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (342.96)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-37.23)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей) 342.96 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -76.46 (10)
Средний
непрерывный выигрыш 1
непрерывный проигрыш 3