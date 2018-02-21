Как присвоить значение статической переменной из другого класса? - страница 2
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Сеттер у меня работает, я о геттере спрашиваю..
Сеттер у меня работает, я о геттере спрашиваю..
Весь код один раз покажите.
Весь код один раз покажите.
Вот интересующий момент. Дальше уже идут расшифровки ошибок:
Касяк в методе:
Строка:
return (ErrorHandling.m_errorInfo);
Ошибка:
'ErrorHandling' - undeclared identifier ErrorsHandling.mqh 53 11
'm_errorInfo' - struct or class type expected ErrorsHandling.mqh 53 25
implicit conversion from 'number' to 'string' ErrorsHandling.mqh 53 25
Не компилируется всё-равно:
И для чего нам нужен указатель errorHandling ? Он же не применяется у вас..
Не компилируется всё-равно:
На скрине вижу mq5, а у меня mql4. Может в этот загвоздка?
Загвоздка в неправильной копи-пасте.
Хотел что-то умное сказать, но после fxsaber'a - говорить просто нечего, все верно указано.
Разве что добавить, что изначально я задаю всем переменным некорректные значения, чтобы не допустить использования неинициализированных переменных:
static string ErrorsHandling ::m_errorInfo = "Неизвестная ошибка"; // Не NULL
Статическими константами - членами классов я пользуюсь очень широко, есть у меня и несколько статических переменных - членов классов. Никогда никаких проблем не было - доступ всегда есть. Весь код кроссплатформенный, работает как в MT4, так и в МТ5
Хотел что-то умное сказать, но после fxsaber'a - говорить просто нечего, все верно указано.
Разве что добавить, что изначально я задаю всем переменным некорректные значения, чтобы не допустить использования неинициализированных переменных:
static string ErrorsHandling ::m_errorInfo = "Неизвестная ошибка"; // Не NULL
Статическими константами - членами классов я пользуюсь очень широко, есть у меня и несколько статических переменных - членов классов. Никогда никаких проблем не было - доступ всегда есть. Весь код кроссплатформенный, работает как в MT4, так и в МТ5
Согласен. Так будет правильнее. Но это уже зависит от того, как класс написан.
В общем-то, я с утра всё проверил. Уже компилируется. Вот то что сейчас есть (класс и сеттеры):
Во-первых, зачем нам в данном случае нужен указатель?
Решил проверить как получать и возвращать значения в эту переменой. Вот 2 варианта проверенных мной:
1) В методе OnTick() эксперта написал так:
Кидаю эксперт на график и вижу:
2018.02.20 14:15:37.399 onMA GBPUSD,M1: ErrorsHandling :: m_errorInfo =
2018.02.20 14:15:37.399 onMA GBPUSD,M1: ErrorsHandling :: m_errorInfo =
Делаю вывод, что переменная не принимает значение, хотя и ошибок нет никаких в плане доступа к переменной m_errorInfo. Что не так?
2) В методе OnTick() эксперта написал так:
Кидаю эксперт на график и вижу:
2018.02.20 14:29:20.058 onMA GBPUSD,M1: errorsHandling.m_errorInfo =
2018.02.20 14:29:20.058 onMA GBPUSD,M1: errorsHandling.m_errorInfo =
Делаю вывод, что переменная не принимает значение, хотя и ошибок нет никаких в плане доступа к переменной m_errorInfo. Что не так?