Отладка Советника - странное поведение

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Коллеги, приветствую.

Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.

На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.

На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается. 

Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?

Графики четырех часовые.

Сигнал на покупку очень простой и на графике его видно при добавлении индикаторов. Особенности тестера вряд ли здесь виноваты. Т.е это именно не отрабатывает советник на графике.

 

SergeyN:

Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.
На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.
На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается. 
Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?

Цикл обработки ордеров смотрите, символ, магик...

 
SergeyN:

Коллеги, приветствую.

Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.

На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.

На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается. 

Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?

Графики четырех часовые.

Сигнал на покупку очень простой и на графике его видно при добавлении индикаторов. Особенности тестера вряд ли здесь виноваты. Т.е это именно не отрабатывает советник на графике.


Удалил советника, добавил - все заработало. Но ситуация напрягает. Он получается может в любой момент "отключиться".

 
FXwin:

Цикл обработки ордеров смотрите, символ, магик...


Цикл - при открытии свечи. В тестере стратегий все проходит на том же интервале, где "он-лайн" не отработало. Может в "он-лайн" и в тестере есть какие то различия в iTime() ?

 
SergeyN:

Цикл - при открытии свечи. В тестере стратегий все проходит на том же интервале, где "он-лайн" не отработало. Может в "он-лайн" и в тестере есть какие то различия в iTime() ?

Дак в тестере работает один советник и по одной паре, соответственно все сигналы отрабатываются. Если на графиках стоят советники и открыт ордер по какой то паре, а в цикле не обрабатывается символ и магик и стоит запрет открытия не больше одного ордера на сигнал, то будет открытие только по одной паре и пока не закроется по другой паре открытий не будет.

 
Складывается такое ощущение что просто эксперту на графике запрещено было торговать.
 
FXwin:

Дак в тестере работает один советник и по одной паре, соответственно все сигналы отрабатываются. Если на графиках стоят советники и открыт ордер по какой то паре, а в цикле не обрабатывается символ и магик и стоит запрет открытия не больше одного ордера на сигнал, то будет открытие только по одной паре и пока не закроется по другой паре открытий не будет.

Т.е все советники работают в одном пространстве переменных?

У меня везде проверки на Symbol(). Графики разных пар. Но мысль понял - поковыряю где здесь мог косяк случиться.

 
Konstantin Nikitin:
Складывается такое ощущение что просто эксперту на графике запрещено было торговать.
Так флаг "Авто-торговля" на все графики же распространяется. По крайней мере когда переключаюсь между графиками - кнопка "не отжимается".
 
SergeyN:
Так флаг "Авто-торговля" на все графики же распространяется. По крайней мере когда переключаюсь между графиками - кнопка "не отжимается".
а как на счет этой галки???
 
Konstantin Nikitin:
а как на счет этой галки???


Сейчас у всех стоит. Послежу дополнительно когда буду в следующий раз добавлять советников. Спасибо!

 
дайте угадаю - сначала кинули советник на график, потом включили кнопку автоторговли, но смайлик эксперта остался не улыбающимся, накидывать на график лучше с уже включённой кнопкой автоторговли
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