Отладка Советника - странное поведение
SergeyN:
Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.
На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.
На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается.
Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?
Цикл обработки ордеров смотрите, символ, магик...
Коллеги, приветствую.
Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.
На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.
На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается.
Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?
Графики четырех часовые.
Сигнал на покупку очень простой и на графике его видно при добавлении индикаторов. Особенности тестера вряд ли здесь виноваты. Т.е это именно не отрабатывает советник на графике.
Удалил советника, добавил - все заработало. Но ситуация напрягает. Он получается может в любой момент "отключиться".
Цикл обработки ордеров смотрите, символ, магик...
Цикл - при открытии свечи. В тестере стратегий все проходит на том же интервале, где "он-лайн" не отработало. Может в "он-лайн" и в тестере есть какие то различия в iTime() ?
Цикл - при открытии свечи. В тестере стратегий все проходит на том же интервале, где "он-лайн" не отработало. Может в "он-лайн" и в тестере есть какие то различия в iTime() ?
Дак в тестере работает один советник и по одной паре, соответственно все сигналы отрабатываются. Если на графиках стоят советники и открыт ордер по какой то паре, а в цикле не обрабатывается символ и магик и стоит запрет открытия не больше одного ордера на сигнал, то будет открытие только по одной паре и пока не закроется по другой паре открытий не будет.
Дак в тестере работает один советник и по одной паре, соответственно все сигналы отрабатываются. Если на графиках стоят советники и открыт ордер по какой то паре, а в цикле не обрабатывается символ и магик и стоит запрет открытия не больше одного ордера на сигнал, то будет открытие только по одной паре и пока не закроется по другой паре открытий не будет.
Т.е все советники работают в одном пространстве переменных?
У меня везде проверки на Symbol(). Графики разных пар. Но мысль понял - поковыряю где здесь мог косяк случиться.
Складывается такое ощущение что просто эксперту на графике запрещено было торговать.
Так флаг "Авто-торговля" на все графики же распространяется. По крайней мере когда переключаюсь между графиками - кнопка "не отжимается".
а как на счет этой галки???
Сейчас у всех стоит. Послежу дополнительно когда буду в следующий раз добавлять советников. Спасибо!
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Коллеги, приветствую.
Странная ситуация: добавил советника на 4 графика. Автоторговля включена.
На графиках 3 и 4 советник совершает сделки как запланировано.
На графиках 1 и 2 сделок нет. При этом если запустить тестер стратегий на для инструмента графика 1 - то сделка совершается.
Как это можно отладить? С чем может быть связано такое странное поведение советника?
Графики четырех часовые.
Сигнал на покупку очень простой и на графике его видно при добавлении индикаторов. Особенности тестера вряд ли здесь виноваты. Т.е это именно не отрабатывает советник на графике.