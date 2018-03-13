Не меняются таймфрэймы видимости линии

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Здравствуйте!
Не удается изменить таймфреймы видимости линии из скрипта. Например создаю трендовую линию "test" и в скрипте выполняю
ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
но результата не наблюдаю - настройка остается прежней...

Вот код скрипта:

int OnStart(void)
{
    // устанавливаем видисочть на дневном таймфрэйме
    ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

    // меняем цвет линии с красного на синий либо обратно
    int clr= ObjectGetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR,0);
    if (clr==clrRed) clr= clrAqua;
    else
    {    if (clr==clrAqua) clr= clrRed;
    }
       ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR, clr);
   
    return(0);
}
[Удален]   
int OnStart(void)
{
    // устанавливаем видисочть на дневном таймфрэйме
    ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1); 

    // меняем цвет линии с красного на синий либо обратно
    int clr= ObjectGetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR,0); 
    if (clr==clrRed) clr= clrAqua;
    else 
    {    if (clr==clrAqua) clr= clrRed;
    }
       ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR, clr); 
    
    return(0);
}

Пожалуйста вставляйте код через кнопку, так читабельнее и более понятно:


 
Vladimir Zubov:

Пожалуйста вставляйте код через кнопку, так читабельнее и более понятно:


спасибо, учту
 

OBJPROP_TIMEFRAMES

Видимость объекта на таймфреймах

набор флагов flags

 
Aleksey Lebedev:

OBJPROP_TIMEFRAMES

Видимость объекта на таймфреймах

набор флагов flags

большое спасибо, перепутал OBJPROP_TIMEFRAMES с OBJPROP_PERIOD

 
oEdwardo:
спасибо, учту

Вы можете прям сейчас исправить

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