Не меняются таймфрэймы видимости линии
int OnStart(void) { // устанавливаем видисочть на дневном таймфрэйме ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1); // меняем цвет линии с красного на синий либо обратно int clr= ObjectGetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR,0); if (clr==clrRed) clr= clrAqua; else { if (clr==clrAqua) clr= clrRed; } ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR, clr); return(0); }
Пожалуйста вставляйте код через кнопку, так читабельнее и более понятно:
Vladimir Zubov:спасибо, учту
Пожалуйста вставляйте код через кнопку, так читабельнее и более понятно:
oEdwardo:
спасибо, учту
спасибо, учту
Вы можете прям сейчас исправить
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Не удается изменить таймфреймы видимости линии из скрипта. Например создаю трендовую линию "test" и в скрипте выполняю
ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
но результата не наблюдаю - настройка остается прежней...
Вот код скрипта:
int OnStart(void)
{
// устанавливаем видисочть на дневном таймфрэйме
ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
// меняем цвет линии с красного на синий либо обратно
int clr= ObjectGetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR,0);
if (clr==clrRed) clr= clrAqua;
else
{ if (clr==clrAqua) clr= clrRed;
}
ObjectSetInteger(0,"test",OBJPROP_COLOR, clr);
return(0);
}