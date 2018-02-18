Ускорить оптимизацию по всем тикам в 100 раз
Хм...
Как бы подобрать слова, чтобы автор случайно не обиделся? ))))))))
"Наивный" наверное...
Нет, не то. Так и не нашёл подходящего слова )))
"Наивный" наверное...
Нет, не то. Так и не нашёл подходящего слова )))
Имеется ввиду, что будет больше шансов удержать депозит по подобранным параметрам от быстрого слива и более-менее держаться на плаву, может даже и заработать, но всё зависит от стратегии.
@prikolnyjkent смотрите какой интересный график. Я мечтаю о таком советнике.
Ровный слив по спреду)
@prikolnyjkent смотрите какой интересный график. Я мечтаю о таком советнике.
Вот и надо стремиться в обратную сторону так же))
В этом месте выберите вкладку Оптимизация и настройте ее. Велосипед очень древний, но и придумать самому - не плохо.
Ровный слив по спреду)
В этом месте выберите вкладку Оптимизация и настройте ее. Велосипед очень древний, но и придумать самому - не плохо.
Я как то не доверяю встроенным ограничениям Оптимизация, баги, глюки и всё такое. Ну и не все возможные ситуации там присутствуют. Например выбираем участок на графике где рынок был в тренде, далее болтался во флете и потом поменял тенденцию, в данном случае по тренду был прирост депозита, а во флете депозит стал худеть, вот если будет в тесте ограничение по выеданию максимальной прибыли например максимум 300 можем отдать и если будет более то такие параметры нам не нужны, сливаем. Стандартный тест покажет нам просто максимальный баланс и мы не увидим что во флете было грубое выедание нарощенной прибыли, а потом по смене тенденции опять прирост, так в реале можно вступить в торговлю во флете и сразу всё слить.
Имеется ввиду, что будет больше шансов удержать депозит по подобранным параметрам от быстрого слива и более-менее держаться на плаву, может даже и заработать, но всё зависит от стратегии.
больше шансов != быть уверенным (что не убьёт ваш депозит)
Я про формулировку
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Добавить новые параметры в советник для тестирования займёт 5-10 минут, а ожидание завершения тестов по всем тикам сократит на пол жизни.
Пример как это происходит во время оптимизации: