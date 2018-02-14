Помогите понять настройки MT4

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Я инсталлирую MT4. Например, я изначально настроил себе такое верхнее меню:

Через некоторое время (через месяц) я решил убрать некоторые пункты меню: правый клик — Настроить — Удалить <-> Включить. В результате получаю, например, такое верхнее меню:

Как видите, строка верхнего меню стала значительно короче. Затем я закрываю терминал MT4, наивно полагая, что мои последние настройки сохранятся. Однако, я запускаю опять MT4 и вижу опять первоначальное верхнее меню:

Как видите, мои последние установки не запомнились терминалом. Скажите, может, я что-то не понимаю ? Замечу, что такого недоразумения в MT5 нет. Помогите, пожалуйста. Я наверняка что-то не понимаю.


 

у вас полностью не закрылся терминал, а вы его снова запустили. после изменения  и закрытия подождите пару минут и тогда открывайте.

 
Morexod:

у вас полностью не закрылся терминал, а вы его снова запустили. после изменения  и закрытия подождите пару минут и тогда открывайте.

Я пробовал и так, как Вы написали тоже. Может, что-то связано с тем, что я всегда запускаю терминал с параметром: \terminal.exe /portable ?

 
Victor Ziborov:

Может, что-то связано с тем, что я всегда запускаю терминал с параметром: \terminal.exe /portable ?

как раз про это хотел спросить

 
Уже давно заметил, что ничего не сохраняется в Метаэдиторе.
 
Vasiliy Smirnov:
Уже давно заметил, что ничего не сохраняется в Метаэдиторе.

Между тем, в MT5 — такого нет. В MT5 эти установки запоминаются. А вот в MT4 ? — Может, я не знаю каких-нибудь возможностей MT4 ?

 
Victor Ziborov:

Между тем, в MT5 — такого нет. В MT5 эти установки запоминаются. А вот в MT4 ? — Может, я не знаю каких-нибудь возможностей MT4 ?

Да наверно баг, раньше такого не было,  в сервисдеск надо писать.

 
Vasiliy Smirnov:

Да наверно баг, раньше такого не было,  в сервисдеск надо писать.

Василий, а Вы сами пробовали менять настройки MT4 ? У Вас тоже не получается, как и у меня ?

 
Victor Ziborov:

Василий, а Вы сами пробовали менять настройки MT4 ? У Вас тоже не получается, как и у меня ?

Речь не о настройках, а о панелях. Я когда метаэдитор4 открываю, то заново Вид весь выставляю. 

В терминале не замечал.

 
Vasiliy Smirnov:

Речь не о настройках, а о панелях. Я когда метаэдитор4 открываю, то заново Вид весь выставляю. 

В терминале не замечал.

У меня тоже самое, каждый раз после запуска настраиваю панели, настройки не сохраняются, установка нового терминала тоже  бесполезна через определенное время.
 

Да вроде никаких проблем. Запускается с ключом \portable и перед повторным запуском нисколько не ждал. Вот результат без каких либо ухищрений.


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