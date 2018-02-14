Помогите понять настройки MT4
у вас полностью не закрылся терминал, а вы его снова запустили. после изменения и закрытия подождите пару минут и тогда открывайте.
у вас полностью не закрылся терминал, а вы его снова запустили. после изменения и закрытия подождите пару минут и тогда открывайте.
Я пробовал и так, как Вы написали тоже. Может, что-то связано с тем, что я всегда запускаю терминал с параметром: \terminal.exe /portable ?
Может, что-то связано с тем, что я всегда запускаю терминал с параметром: \terminal.exe /portable ?
как раз про это хотел спросить
Уже давно заметил, что ничего не сохраняется в Метаэдиторе.
Между тем, в MT5 — такого нет. В MT5 эти установки запоминаются. А вот в MT4 ? — Может, я не знаю каких-нибудь возможностей MT4 ?
Между тем, в MT5 — такого нет. В MT5 эти установки запоминаются. А вот в MT4 ? — Может, я не знаю каких-нибудь возможностей MT4 ?
Да наверно баг, раньше такого не было, в сервисдеск надо писать.
Да наверно баг, раньше такого не было, в сервисдеск надо писать.
Василий, а Вы сами пробовали менять настройки MT4 ? У Вас тоже не получается, как и у меня ?
Василий, а Вы сами пробовали менять настройки MT4 ? У Вас тоже не получается, как и у меня ?
Речь не о настройках, а о панелях. Я когда метаэдитор4 открываю, то заново Вид весь выставляю.
В терминале не замечал.
Речь не о настройках, а о панелях. Я когда метаэдитор4 открываю, то заново Вид весь выставляю.
В терминале не замечал.
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Я инсталлирую MT4. Например, я изначально настроил себе такое верхнее меню:
Через некоторое время (через месяц) я решил убрать некоторые пункты меню: правый клик — Настроить — Удалить <-> Включить. В результате получаю, например, такое верхнее меню:
Как видите, строка верхнего меню стала значительно короче. Затем я закрываю терминал MT4, наивно полагая, что мои последние настройки сохранятся. Однако, я запускаю опять MT4 и вижу опять первоначальное верхнее меню:
Как видите, мои последние установки не запомнились терминалом. Скажите, может, я что-то не понимаю ? Замечу, что такого недоразумения в MT5 нет. Помогите, пожалуйста. Я наверняка что-то не понимаю.