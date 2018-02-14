Помогите понять настройки MT4 - страница 2

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Alexey Viktorov:

Да вроде никаких проблем. Запускается с ключом \portable и перед повторным запуском нисколько не ждал. Вот результат без каких либо ухищрений.

Я понял, что Вы сделали это сразу после инсталляции MT4. А вот теперь, сделайте то же самое завтра. И Вы увидите, что Ваши новые значки меню терминал не будет помнить. Да, Алексей, слеш в предложении \terminal.exe /portable надо писать в другую сторону, обратите внимание.


 
Victor Ziborov:

Я понял, что Вы сделали это сразу после инсталляции MT4. А вот теперь, сделайте то же самое завтра. И Вы увидите, что Ваши новые значки меню терминал не будет помнить. Да, Алексей, слеш в предложении \terminal.exe /portable надо писать в другую сторону, обратите внимание.


Этот терминал поставлен х.з. (хотел-бы знать) когда. Просто уже не помню. Несколько раз переставлял ОС и просто создавал для МТ новый ярлык. А слеш просто ошибочно написал в сообщении. В свойствах ярлыка написано правильно.


 

Возможно, дело в том, что терминал установлен на системный диск в папку Progam ... Винда защищает папку от изменения. Установил давно на диск E:\ запуск /portable изредка меняю набор значков все в терминале сохраняется. Даже запускается в том самом углу огромного рабочего стола из множества мониторов, в котором был до закрытия


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Еще бы пару умных голов трейдеру...
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