Торговля плотным слоем сделок...

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Доброго времени друзья. Тему создаю для обмена опытом с теми - кто имеет торговый опыт в разных стилях торговли использующие алгоритмику (скальпинг, мартингейл (не ругайтесь на мартин - так как уже читал не раз всякое негативное, но я сумел его обуздать) торговля "на пробитие" и всякое такое). Интересует торговля как против рынка так и по рынку... Если есть таковые трейдеры - готов общаться и делиться своими мыслями и идеями... Интересны трейдеры работающие с алгоритмикой....
 
еще 1в качестве примера приведу скрин:Скрин плотной торговли
 
Если есть возможность - напишите какой средний % желают видеть инвестора за месяц?.. РС: Я прекрасно понимаю - что чем больше - тем лучше - но меня интересует "РЕАЛЬНАЯ СТАВКА %". Как считаете - 5% от депо в месяц - хороший чистый доход для инвестора?
 
Denis Tarasov:
в качестве примера приведу скрин:

Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.

Файлы:
shv_147ov.png  80 kb
 
Oleg Papkov:

Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.

1. Он торгует по рынку или против рынка? (я конечно догадываюсь что против рынка - но на всяк случай уточнить будет хорошо)

2. Какой множитель используешь? Свыше 1,3?

3. Стартовый лот 0,01?

скрин с периода выборов Трампа...



 
Oleg Papkov:

Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.

Заработат медлина и умна

 
Mansur Haydarov:
Заработат медлина и умна

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА....=)

 
можно ставить ставки через сколько часов заблокируют счет
 
Mickey Moose:
можно ставить ставки через сколько часов заблокируют счет

В таком формате на реальном счету как-то проторговал чуть более пары месяцев в 2015 году.... никто не ставил палки в колеса... На вопрос - почему сейчас так не торгую - отвечу - что занимаюсь на данный момент другим торговым роботом с другой стратегией... Мысль сегодня пришла - вот и решил её обсудить с вами) Возможно обычные кухни так и делают.... блокируя счет или ставят скрипты против торгового робота на своих серверах...

 
Denis Tarasov:

1. Он торгует по рынку или против рынка? (я конечно догадываюсь что против рынка - но на всяк случай уточнить будет хорошо)

2. Какой множитель используешь? Свыше 1,3?

3. Стартовый лот 0,01?

скрин с периода выборов Трампа...



Первые сделки по рынку. Если все правильно - то ТР. Если неугадайка, то сетью усреднения доводит до прибыли. На картинке параметры Step  и CoefLot

Файлы:
1f6_73wgi2.png  31 kb
4l2_ftere3.png  78 kb
 
Oleg Papkov:

Первые сделки по рынку. Если все правильно - то ТР. Если неугадайка, то сетью усреднения доводит до прибыли. На картинке параметры Step  и CoefLot

Смотри: - тут не требуется увеличение шага. Множитель  к примеру 1,15. Шаг - 40 по 5-знаке. Если увеличиваешь шаг - то нарушается "откатный" ТР. Если открывает по рынку первые - то это своего рода и ПЛЮС и МИНУС, так как точка безубытка немного далее чем просто торговля против. СТАРТОВЫЙ ЛОТ 0,01 используй для плотной торговли ну и стартовый депо  как минимум 1000 единиц на центовом.... т.е. 100000 - такая цифра.

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