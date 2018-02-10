Торговля плотным слоем сделок...
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Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.
Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.
1. Он торгует по рынку или против рынка? (я конечно догадываюсь что против рынка - но на всяк случай уточнить будет хорошо)
2. Какой множитель используешь? Свыше 1,3?
3. Стартовый лот 0,01?
скрин с периода выборов Трампа...
Есть у меня автоматы с электронным стоплоссом и маленьким шагом сети усреднения. Постоянно торгует, но у меня нарекания на него. Позже скажу какого плана. Зарабатывает жутко быстро, но и продуть может быстро. Пока не обуздал.
можно ставить ставки через сколько часов заблокируют счет
В таком формате на реальном счету как-то проторговал чуть более пары месяцев в 2015 году.... никто не ставил палки в колеса... На вопрос - почему сейчас так не торгую - отвечу - что занимаюсь на данный момент другим торговым роботом с другой стратегией... Мысль сегодня пришла - вот и решил её обсудить с вами) Возможно обычные кухни так и делают.... блокируя счет или ставят скрипты против торгового робота на своих серверах...
1. Он торгует по рынку или против рынка? (я конечно догадываюсь что против рынка - но на всяк случай уточнить будет хорошо)
2. Какой множитель используешь? Свыше 1,3?
3. Стартовый лот 0,01?
скрин с периода выборов Трампа...
Первые сделки по рынку. Если все правильно - то ТР. Если неугадайка, то сетью усреднения доводит до прибыли. На картинке параметры Step и CoefLot
Первые сделки по рынку. Если все правильно - то ТР. Если неугадайка, то сетью усреднения доводит до прибыли. На картинке параметры Step и CoefLot
Смотри: - тут не требуется увеличение шага. Множитель к примеру 1,15. Шаг - 40 по 5-знаке. Если увеличиваешь шаг - то нарушается "откатный" ТР. Если открывает по рынку первые - то это своего рода и ПЛЮС и МИНУС, так как точка безубытка немного далее чем просто торговля против. СТАРТОВЫЙ ЛОТ 0,01 используй для плотной торговли ну и стартовый депо как минимум 1000 единиц на центовом.... т.е. 100000 - такая цифра.
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