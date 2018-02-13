WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек

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WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек


в Платежах пишет "Операция Заморожена"

такое впервые. 

Кто сталкивался? 

либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему? 

 
Vladislav Andruschenko:

WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек


в Платежах пишет "Операция Заморожена"

такое впервые. 

Кто сталкивался? 

либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему? 

"Вот оно чё, Михалыч"

Попробовал у себя - результат плачевный(

Платежная система WebMoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже.
Ну и средства заблокировались
 

Сейчас активно использую Advanced Cash, вот это мне понравилось.

Вот бы её сюда в качестве платёжки добавили ...

 
Vitaly Muzichenko:

"Вот оно чё, Михалыч"

Попробовал у себя - результат плачевный(

Ну и средства заблокировались


УПС. Это "западло"

и как теперь? 

 
Vladislav Andruschenko:


УПС. Это "западло"

и как теперь? 

Теперь ждём Рената, или Рашида для прояснения сложившейся ситуации. Заморожено 3 украинские пенсии)))

 
Vitaly Muzichenko:

Теперь ждём Рената, или Рашида для прояснения сложившейся ситуации. Заморожено 3 украинские пенсии)))


Вам повезло. 

Дело в том, что там вся моя ЗП , которая уже распределена по расходам. 

и как теперь ? :-(  

 
Vladislav Andruschenko:


Вам повезло. 

Дело в том, что там вся моя ЗП , которая уже распределена по расходам. 

и как теперь ? :-(  

Можно взять кредит в банке, но там не сразу, можно сразу в быстрокредит под 3% в день)))

Ах да, ещё можно у соседей взять в долг.

 
Vitaly Muzichenko:

Можно взять кредит в банке, но там не сразу, можно сразу в быстрокредит под 3% в день)))

Ах да, ещё можно у соседей взять в долг.

:-) 

или почку продать. 


смешно и грустно. 

говорили вроде можно как то вывести на свою личную карту доллар свифт переводом? 

 
Vladislav Andruschenko:

:-) 

или почку продать. 

смешно и грустно. 

говорили вроде можно как то вывести на свою личную карту доллар свифт переводом

Так все деньги уйдут в банк, а вам на карту придёт комиссия :) там проценты с потолка.

 
Vladislav Andruschenko:

WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек


в Платежах пишет "Операция Заморожена"

такое впервые. 

Кто сталкивался? 

либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему? 

Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.

А финансовые операции заблокировали?

 
Evgeny Belyaev:

Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.

А финансовые операции заблокировали?


нет. операции не заблокировали.

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