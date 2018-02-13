WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек
WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек
в Платежах пишет "Операция Заморожена"
такое впервые.
Кто сталкивался?
либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему?
"Вот оно чё, Михалыч"
Попробовал у себя - результат плачевный(
Платежная система WebMoney временно недоступна. Попробуйте провести операцию немного позже.Ну и средства заблокировались
Сейчас активно использую Advanced Cash, вот это мне понравилось.
Вот бы её сюда в качестве платёжки добавили ...
"Вот оно чё, Михалыч"
Попробовал у себя - результат плачевный(Ну и средства заблокировались
УПС. Это "западло"
и как теперь?
УПС. Это "западло"
и как теперь?
Теперь ждём Рената, или Рашида для прояснения сложившейся ситуации. Заморожено 3 украинские пенсии)))
Теперь ждём Рената, или Рашида для прояснения сложившейся ситуации. Заморожено 3 украинские пенсии)))
Вам повезло.
Дело в том, что там вся моя ЗП , которая уже распределена по расходам.
и как теперь ? :-(
Вам повезло.
Дело в том, что там вся моя ЗП , которая уже распределена по расходам.
и как теперь ? :-(
Можно взять кредит в банке, но там не сразу, можно сразу в быстрокредит под 3% в день)))
Ах да, ещё можно у соседей взять в долг.
Можно взять кредит в банке, но там не сразу, можно сразу в быстрокредит под 3% в день)))
Ах да, ещё можно у соседей взять в долг.
:-)
или почку продать.
смешно и грустно.
говорили вроде можно как то вывести на свою личную карту доллар свифт переводом?
:-)
или почку продать.
смешно и грустно.
говорили вроде можно как то вывести на свою личную карту доллар свифт переводом?
Так все деньги уйдут в банк, а вам на карту придёт комиссия :) там проценты с потолка.
WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек
в Платежах пишет "Операция Заморожена"
такое впервые.
Кто сталкивался?
либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему?
Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.
А финансовые операции заблокировали?
Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.
А финансовые операции заблокировали?
нет. операции не заблокировали.
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WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек
в Платежах пишет "Операция Заморожена"
такое впервые.
Кто сталкивался?
либо это следствие того, что запретили ввод WebMoney в систему?