WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек - страница 2
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А разве есть вариант "не воздержаться и вывести" ? )))
Подождите, пожалуйста.
Разбираемся с ситуацией.
Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.
А финансовые операции заблокировали?
Финансы не заблокированы, они просто заморожены)
Подождите, пожалуйста.
Разбираемся с ситуацией.
Спасибо за оперативность, будем ждать!
Подождите, пожалуйста.
Разбираемся с ситуацией.
Огромная благодарность. тогда все спокойны.
Огромная благодарность. тогда все спокойны.
Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.
Так все деньги уйдут в банк, а вам на карту придёт комиссия :) там проценты с потолка.
Нужно указывать свой банк корреспондент. Тогда все будет ок. У ПУМБ к примеру комиссия корреспондента = 0%.
Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.
У меня все серое "Вывод недоступен: вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа"
Хотя пару минут назад пробовал вывести, писало, вывод временно недоступен.
Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.
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