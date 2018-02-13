WebMoney - не могу вывести средства на свой кошелек - страница 2

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Evgeny BelyaevПока воздержусь от вывода через вебмани.

А разве есть вариант "не воздержаться и вывести" ? )))

 

Подождите, пожалуйста.

Разбираемся с ситуацией.

 
Evgeny Belyaev:

Печально. Спасибо что предупредили. Пока воздержусь от вывода через вебмани.

А финансовые операции заблокировали?

Финансы не заблокированы, они просто заморожены)


 
Rashid Umarov:

Подождите, пожалуйста.

Разбираемся с ситуацией.

Спасибо за оперативность, будем ждать!

 
Rashid Umarov:

Подождите, пожалуйста.

Разбираемся с ситуацией.


Огромная благодарность. тогда все спокойны. 

 
Vladislav Andruschenko:


Огромная благодарность. тогда все спокойны. 

Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.

 
Vitaly Muzichenko:

Так все деньги уйдут в банк, а вам на карту придёт комиссия :) там проценты с потолка.

Нужно указывать свой банк корреспондент. Тогда все будет ок. У ПУМБ к примеру комиссия корреспондента = 0%. 

 
Rashid Umarov:

Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.

У меня все серое "Вывод недоступен: вывод разрешен не чаще, чем 1 раз в 24 часа"

Хотя пару минут назад пробовал вывести, писало, вывод временно недоступен.

 
Rashid Umarov:

Попробуйте сейчас вывести, пожалуйста.

Кнопки выбора систем не активны

 
Работает! 
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