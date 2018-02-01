Нужны ли лайки, дизлайки в сообщениях на форуме? - страница 2
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Так в том то и дело, что если будет возможность нажать на "большой палец вверх" 👍, "гавканий" на форуме будет меньше, т.к. очередной воинствующий невежда увидит, что его оппонента поддерживают больше и просто сам замолкнет.
Поддерживают или нет, какая разница? Нужен за эффект толпы?
Давайте теперь скатимся до уровня социальных сетей. Все наши эмоции будут на уровне лайков и дизлайков!
Вместо общения будем только лайкать!
Поддерживают или нет, какая разница? Нужен за эффект толпы?
Давайте теперь скатимся до уровня социальных сетей. Все наши эмоции будут на уровне лайков и дизлайков!
Вместо общения будем только лайкать!
А что, разве это не социальная сеть любителей МТ и программистов MQL?
Свое мнение иногда полезно выражать инкогнито.
Но возможно я и не прав, т.к. пока я в меньшинстве. Для этого и затеял этот опрос.
Так в том то и дело, что если будет возможность нажать на "большой палец вверх" 👍 , "гавканий" на форуме будет меньше, т.к. очередной воинствующий невежда увидит, что его оппонента поддерживают больше и просто сам замолкнет.
Ведь согласитесь, Артём, что воинствующих невежд здесь предостаточно расплодилось, а будет еще больше, т.к MQ реально завоевывает мир. Может и я иногда им бываю. :))
Ну реально, заходишь в какую-нибудь ветку и там откровенно гонят и не у кого, в том числе и у меня, нет желания вмешиваться в этот бред, а тролль чувствует при этом себя весьма уверенно.
Если я инкогнито поддержу, нажав на мышку, его оппонента, то уверенности в нем поубавиться. Ругани станет меньше и троллить будут меньше.
И вовсе технический форум не пострадает от одного этого значка 👍 .
Гавканием на пост я, в силу своей любви к родному языку, называю ныне модные, но чуждые русскоговорящему "лайки" - лают друг на друга.
А что, разве это не социальная сеть любителей МТ и программистов MQL?
Это оскорбление.
Это кружок по интересам, а не соц сеть.
Соц сеть - это все обо всем и ничего по делу!
Здесь кружок по интересам!
Это оскорбление.
Это кружок по интересам, а не соц сеть.
Соц сеть - это все обо всем и ничего по делу!
Здесь кружок по интересам!
Улыбнуло ...
Сразу анекдот вспомнился про "членов моего кружка".
Ренату про кружок только не говорите... ))
Лайки нужны
Интересные варианты, примерно как здесь:
Вам нужны деньги?
1.Нет.
2.Нет, конечно.
3.Нет, естественно.
Интересные варианты, примерно как здесь:
Вам нужны деньги?
1.Нет.
2.Нет, конечно.
3.Нет, естественно.
Не вижу аналогии