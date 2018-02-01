Нужны ли лайки, дизлайки в сообщениях на форуме? - страница 2

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Nikolai Semko:

Так в том то и дело, что если будет возможность нажать на "большой палец вверх" 👍, "гавканий" на форуме будет меньше, т.к. очередной воинствующий невежда увидит, что его оппонента поддерживают больше и просто сам замолкнет.

Поддерживают или нет, какая разница? Нужен за эффект толпы? 

Давайте теперь скатимся до уровня социальных сетей. Все наши эмоции будут на уровне лайков и дизлайков!

Вместо общения будем только лайкать!

 
Evgeny Belyaev:

Поддерживают или нет, какая разница? Нужен за эффект толпы? 

Давайте теперь скатимся до уровня социальных сетей. Все наши эмоции будут на уровне лайков и дизлайков!

Вместо общения будем только лайкать!

А что, разве это не социальная сеть любителей МТ и программистов MQL?

Свое мнение иногда полезно выражать инкогнито. 

Но возможно я и не прав, т.к. пока я в меньшинстве. Для этого и затеял этот опрос.

 
Nikolai Semko:

Так в том то и дело, что если будет возможность нажать на "большой палец вверх" 👍 , "гавканий" на форуме будет меньше, т.к. очередной воинствующий невежда увидит, что его оппонента поддерживают больше и просто сам замолкнет.

Ведь согласитесь, Артём, что воинствующих невежд здесь предостаточно расплодилось, а будет еще больше, т.к MQ реально завоевывает мир. Может и я иногда им бываю. :))

Ну реально, заходишь в какую-нибудь ветку и там откровенно гонят и не у кого, в том числе и у меня, нет желания вмешиваться в этот бред, а тролль чувствует при этом себя весьма уверенно.

Если я инкогнито поддержу, нажав на мышку, его оппонента, то уверенности в нем поубавиться. Ругани станет меньше и троллить будут меньше.

И вовсе технический форум не пострадает от одного этого значка 👍 . 

Гавканием на пост я, в силу своей любви к родному языку, называю ныне модные, но чуждые русскоговорящему "лайки" - лают друг на друга.

 
Nikolai Semko:

А что, разве это не социальная сеть любителей МТ и программистов MQL?

Это оскорбление.

Это кружок по интересам, а не соц сеть.

Соц сеть - это все обо всем и ничего по делу!

Здесь кружок по интересам!

 
Evgeny Belyaev:

Это оскорбление.

Это кружок по интересам, а не соц сеть.

Соц сеть - это все обо всем и ничего по делу!

Здесь кружок по интересам!

Улыбнуло ...
Сразу анекдот вспомнился про "членов моего кружка".

Ренату про кружок только не говорите... ))

[Удален]  
Лайки нужны
 
Vladimir Zubov:
Лайки нужны
Зачем?
 
Nikolai Semko:
  • Ничего менять не надо. Оценивать чужое мнение это неправильно вне зависимости от того, нравиться оно вам или не нравиться. Тем более большинство не всегда право. Появится много обиженных.
  • Нужны только лайки. Я часто не хочу участвовать в споре, но не против поддержать одну из сторон. Дизлайки - это негатив. А он нам не нужен. Лайков достаточно, чтобы человек осознал мнение большинства.
  • Нужны лайки и дизлайки.


Интересные варианты, примерно как здесь:

Вам нужны деньги?

1.Нет.

2.Нет, конечно.

3.Нет, естественно.

 
Ramiz Mavludov:


Интересные варианты, примерно как здесь:

Вам нужны деньги?

1.Нет.

2.Нет, конечно.

3.Нет, естественно.

Не вижу аналогии

 
Лайки не нужны, здесь не соцсеть. Надо уметь выражать свое мнение, но не "лаять".
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