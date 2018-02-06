Evgeniy Gutorov+волны рынка - страница 3
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Надо добавить, что скорее всего автор считает СКО, но не совсем в привычном смысле, то есть считает его не от среднего, а от "всей линии средней".
То есть если на примере МА с периодом к примеру 5. Строит средне, сдвигает его на (n-1)/2, где n-период усреднения. Затем продолжает оба конца этого среднего до размеров окна в 5 баров, подставляя вместо недостающих данных справа и слева значения крайних точек. И в итоге считает не совсем ско, а скорее интегрированием рассчитывает площадь между полученной кривой и графиком цены на этих 5 барах.
Надо добавить, что скорее всего автор считает СКО, но не совсем в привычном смысле, то есть считает его не от среднего, а от "всей линии средней".
То есть если на примере МА с периодом к примеру 5. Строит средне, сдвигает его на (n-1)/2, где n-период усреднения. Затем продолжает оба конца этого среднего до размеров окна в 5 баров, подставляя вместо недостающих данных справа и слева значения крайних точек. И в итоге считает не совсем ско, а скорее интегрированием рассчитывает площадь между полученной кривой и графиком цены на этих 5 барах.
Побольше графиков, плиз!
СКО там не рассчитывается, можно даже не тратить на это время.
По сути,там интегрируется вот эта функция
за определенный период времени, соответствующий понятиям М15, М30 и т.д.
И вот этим интегралом, полученным в численном виде и оперирует. Можно ли на основе этого прогнозировать?
Уверен - да. Но пока не знаю как именно. :))))))))))
Побольше графиков, плиз!
СКО там не рассчитывается, можно даже не тратить на это время.
По сути,там интегрируется вот эта функция
за определенный период времени, соответствующий понятиям М15, М30 и т.д.
И вот этим интегралом, полученным в численном виде и оперирует. Можно ли на основе этого прогнозировать?
Уверен - да. Но пока не знаю как именно. :))))))))))
Так прикрутите свою функцию из Макдональдса) и повторите результат. Раз знаете что там по сути. А до того-это всего лишь ваше мнение.