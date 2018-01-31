Как совместить Периоды iClose - страница 2
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функция "принт" или "коммент" вам в помощь, если невидно где косяк то выводите инфу на экран или в лог, говорят очень помогает
CLD1 - это значение цены, а нужно передать таймфрейм, т. е. 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080 или 43200. Но никак не что-то типа 1.325648, коим является значение в переменной CLD1. В Вашем случае, наверное, HTF.
Вот цена закрытия дневного бара с индексом 1 (первый бар слева от сформированного):
или в контексте Вашего кода:
Далее сравниваете это значение с тем, чем нужно. Если нужно сравнить цены закрытия двух (например, соседних, дневных баров), то:
По сути Вашего вопроса в первом посте, по-моему, уже все ясно. Нужно:Правда, непонятно, как определяется значение HLM4. В коде его нет.
Так и не понял почему не передаётся цена закрытия. Пришлось CMD1 и др. удалить из кода и писать как есть)) iClose(NULL,HTF,1)< Line, iClose(NULL,LTF,1)< Line и.т.д . Я то всего лишь хотел сократить))))
Не увидел в коде переменной CMD1. Какую именно переменную имеете в виду?
Наверное, CLD1