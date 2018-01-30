Не пора ли MQ, создать механизм закрытия ордеров, при превышении просадки указанный подписчиком?

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У них есть и другой вопрос типа не забанит ли автора мессаджа
 
SILVERPRINT:
У них есть и другой вопрос типа не забанит ли автора мессаджа
А какой вопрос текущий? Вы же написали: "У них есть <<<И другой вопрос>>> типа не забанит ли автора мессаджа"
 

так в чем проблема ?

пользователь может всегда отключится от сигнала и закрыть сделки. 

 
Dmitiry Ananiev:

так в чем проблема ?

пользователь может всегда отключится от сигнала и закрыть сделки. 

Еще, пользователь может пополнить счет, уменьшить нагрузку.

Я не про это ведь)

Откуда ему знать какая там просадка, вдруг он спит, а ночью злобный трейдер решил открыть по максимуму и слить все. 

 
Ramiz Mavludov:

Еще, пользователь может пополнить счет, уменьшить нагрузку.

Я не про это ведь)

Откуда ему знать какая там просадка, вдруг он спит, а ночью злобный трейдер решил открыть по максимуму и слить все. 


в этом и прикол языка программирования mql - на нем можно сделать все, что Вам нужно. и для этого необязательно просить помощи у Метаквотс - ждать, пока ваш счет будет слить. 

 
У каждого своя функция: у провайдера сигнала — зарабатывать на трейдинге, а если кто-то (Подписчик) желает копировать его сигнал, разрешить это. У Подписчика — функция выбирать среди множества Провайдеров наилучшего. А у MQ — функция посредника. Подписчику не следует перекладывать ответственность за свой плохой выбор на посредника. Кто ему виноват, если он плохо выбирал ? Поэтому я голосовал за "Нет".
 
Обойти ведь просто - вытереть из описания указанный допустимый % просадки и больше никогда его не указывать.
 
Victor Ziborov:
У каждого своя функция: у провайдера сигнала — зарабатывать на трейдинге, а если кто-то (Подписчик) желает копировать его сигнал, разрешить это. У Подписчика — функция выбирать среди множества Провайдеров наилучшего. А у MQ — функция посредника. Подписчику не следует перекладывать ответственность за свой плохой выбор на посредника. Кто ему виноват, если он плохо выбирал ? Поэтому я голосовал за "Нет".

MQ, ведь заинтересованно в том чтобы подписчик не слил, вот убрали демо счета с рейтинга, но сильно ли будет разница?

А если предоставить информацию, что можно установить такой советник, что это может снизить риски в случае если просадка скакнет и т.д.. 

То есть механимз, это не обязательно то, что можно потрогать при подписке, достаточно дать пару рекомендаций, где есть хронология действ и возможностей.

Я понимаю, для программистов "на нем можно сделать все", но опять же представьте себя на месте новичка, который понятие не имеет про это.. 

 

Как я понял, предупреждать новичков ЛЮБЫМИ способами что сигнал есть вери бэд бессмысленно, он уже увидел красивую картинку доходности и впечатлился увиденным)


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