Не пора ли MQ, создать механизм закрытия ордеров, при превышении просадки указанный подписчиком?
У них есть и другой вопрос типа не забанит ли автора мессаджа
так в чем проблема ?
пользователь может всегда отключится от сигнала и закрыть сделки.
так в чем проблема ?
пользователь может всегда отключится от сигнала и закрыть сделки.
Еще, пользователь может пополнить счет, уменьшить нагрузку.
Я не про это ведь)
Откуда ему знать какая там просадка, вдруг он спит, а ночью злобный трейдер решил открыть по максимуму и слить все.
Еще, пользователь может пополнить счет, уменьшить нагрузку.
Я не про это ведь)
Откуда ему знать какая там просадка, вдруг он спит, а ночью злобный трейдер решил открыть по максимуму и слить все.
в этом и прикол языка программирования mql - на нем можно сделать все, что Вам нужно. и для этого необязательно просить помощи у Метаквотс - ждать, пока ваш счет будет слить.
У каждого своя функция: у провайдера сигнала — зарабатывать на трейдинге, а если кто-то (Подписчик) желает копировать его сигнал, разрешить это. У Подписчика — функция выбирать среди множества Провайдеров наилучшего. А у MQ — функция посредника. Подписчику не следует перекладывать ответственность за свой плохой выбор на посредника. Кто ему виноват, если он плохо выбирал ? Поэтому я голосовал за "Нет".
MQ, ведь заинтересованно в том чтобы подписчик не слил, вот убрали демо счета с рейтинга, но сильно ли будет разница?
А если предоставить информацию, что можно установить такой советник, что это может снизить риски в случае если просадка скакнет и т.д..
То есть механимз, это не обязательно то, что можно потрогать при подписке, достаточно дать пару рекомендаций, где есть хронология действ и возможностей.
Я понимаю, для программистов "на нем можно сделать все", но опять же представьте себя на месте новичка, который понятие не имеет про это..
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