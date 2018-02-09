Получение сигнала, подскажите тонкости по определению просадки
У сигнала есть вкладка "РИСКИ". Открываете её и ниже графика смотрите показатели.
При наведении курсора на показатель появится всплывающая подсказка с описанием что относительно чего.
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос по поводу определения точной просадки при подписке на сигнал.
Рассмотрю на примере сигнала:
На момент написания этого вопроса максимальная просадка на этом счете 28.71% начальный депозит 3026 и текущий баланс/средства 59429.
Теперь собственно вопрос, от какой суммы высчитывается максимальная просадка:
1. От начальной 3026 USD;
2. От текущей 59429 USD;
3. Максимальный минусовой процент когда эта просадка была относительно баланса на тот момент времени. Пример ниже:
Возьмем для сравнения просадку 8% на прикрепеленном изображении диаграммы в разное время и при разном балансе/средства. Согласно примера в первом случае просадка 8% возникла когда баланс/средства был 15000 USD, а во втором случае просадка 8% возникла когда баланс был 35000 USD (отмечено красными точками на изображении). Вопрос, отличалась ли сумма в USD при одной и той же просадке 8% ?
Собственно сам вопрос как раз именно о том как правильно определить максимальную просадку, чтобы знать точно какую сумму заливать на депозит при подключении к сигналу. Если вопрос где-то обсуждался, дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.
Просадка измеряется относительно того баланса, который был до её начала. Иначе может получиться больше 100%
А можно ли как то увидеть максимальную просадку на тот момент времени, когда она была максимальной относительно поэтапной стадии баланса? Т.е. момент времени, когда был статистический максимум процентного отклонения баланс/средства ?
Или это и нужно смотреть во вкладке РИСКИ как пояснил Vadim Radchenko ? Там не совсем понимаю как это сделать...
А что нужно думать？
А думать как раз есть о чем. Это максимальная сумма просадки по балансу. И если баланс вырос/уменьшился, то можно рассчитать сколько процентов будет просадка если она случиться на нынешней момент. И риски вам как таковое покажут тоже самое.
Вам все равно придется рассчитать возможный процент просадки если повториться тот максимум какой уже бывал на счете.
На текущий момент ситуация по счету всегда отличается чем была по истории...
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Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос по поводу определения точной просадки при подписке на сигнал.
Рассмотрю на примере сигнала:
На момент написания этого вопроса максимальная просадка на этом счете 28.71% начальный депозит 3026 и текущий баланс/средства 59429.
Теперь собственно вопрос, от какой суммы высчитывается максимальная просадка:
1. От начальной 3026 USD;
2. От текущей 59429 USD;
3. Максимальный минусовой процент когда эта просадка была относительно баланса на тот момент времени. Пример ниже:
Возьмем для сравнения просадку 8% на прикрепеленном изображении диаграммы в разное время и при разном балансе/средства. Согласно примера в первом случае просадка 8% возникла когда баланс/средства был 15000 USD, а во втором случае просадка 8% возникла когда баланс был 35000 USD (отмечено красными точками на изображении). Вопрос, отличалась ли сумма в USD при одной и той же просадке 8% ?
Собственно сам вопрос как раз именно о том как правильно определить максимальную просадку, чтобы знать точно какую сумму заливать на депозит при подключении к сигналу. Если вопрос где-то обсуждался, дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.