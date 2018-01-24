Есть 1 000 % !!! - страница 3
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Рынок дурацкий, меняется иногда, что ему стабильно не сидится?.
Да вот и оно, что основная проблема трейдера. Рынок все норовит ускакать не в том направлении которое от него ждут )))
Рынок дурацкий, меняется иногда, что ему стабильно не сидится?.
Главное правильно готовить..
вот так и готовить - тренд - флет - тренд..
Ну а так в идеале - хватать все что лежит..
вот так и готовить - тренд - флет - тренд..
Тоже от такой схемы отталкиваюсь, только по другому идентифицирую.
Долго я настройки искал чтобы этот 1 000% рубеж преодолеть, но это оказалось возможным при запредельных рисках конечно - при выключенных функциях сохранения депозита.
Оптимизация нужна для вывода эксперта на номинальные параметры, а не для накрутки с целью получения прибыли. Настройки подобрали, теперь поставьте советник на форвард тестирование.
Щас буду хвастаться)))
EURUSD Lots0.1 deposit $ 100 тест с 01.01.2017 по 01.01.2018
GBPUSD Lots 0.2 deposit $ 200 тест с 01.01.2017 по 01.01.2018
Долго я настройки искал чтобы этот 1 000% рубеж преодолеть, но это оказалось возможным при запредельных рисках конечно - при выключенных функциях сохранения депозита.
Особая благодарность партнёру и по совместительству крутому программеру - STARIJ и форумчанам, отвечавших на тупые вопросы очередного чайника и ковавших тем самым блэкджека. Ещё раз спасибо всем. Я счастлив )))
Кому интересно советник ЗДЕСЬ
Ай вай вай - отлично!
хорошая линия ровная линия....
моя дама очень обрадовалась когда увидела.. линия стоит ну прямо как у десятикласника !
сказала что у меня более кривой ... хотя успокоила сразу , сказала что кривой ( кривая ) ей нравится больше...
в общем озадачили вы меня
Точно ! Опрос замутить ! Какая кривая больше нравится женам (подругам) алготрейдеров !
Ай вай вай - отлично!
хорошая линия ровная линия....
моя дама очень обрадовалась когда увидела.. линия стоит ну прямо как у десятикласника !
сказала что у меня более кривой ... хотя успокоила сразу , сказала что кривой ( кривая ) ей нравится больше...
в общем озадачили вы меня
Не завидуйте )))
Оптимизация нужна для вывода эксперта на номинальные параметры, а не для накрутки с целью получения прибыли. Настройки подобрали, теперь поставьте советник на форвард тестирование.
Форвард тестирование это на демо-счёте проверка? Нет VPS, а домашний ПК мучать не охота графиком 24/7.
24.01.2018 Исправлена некритическая ошибка отправки Е-мейл сообщения.
Прошу обновить советника тем, кто его загружал.
Если кто-то тестирует на демо счёте, отпишитесь пожалуйста, может ещё какие-то ошибки всплывут.
24.01.2018 Исправлена некритическая ошибка отправки Е-мейл сообщения.
А вообще, спасибо. Одну идею из этого я почерпнул. Надо будет проверить совместимость со своими мыслями...