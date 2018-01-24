Есть 1 000 % !!! - страница 3

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Aleksey Ivanov:
Рынок дурацкий, меняется иногда, что ему стабильно не сидится?.

Да вот и оно, что основная проблема трейдера. Рынок все норовит ускакать не в том направлении которое от него ждут )))

 
Aleksey Ivanov:
Рынок дурацкий, меняется иногда, что ему стабильно не сидится?.

Главное правильно готовить..

вот так и готовить - тренд - флет - тренд..

Ну а так в идеале - хватать все что лежит..


 
Evgeniy Gutorov:
 


вот так и готовить - тренд - флет - тренд..


Тоже от такой схемы  отталкиваюсь, только по другому идентифицирую.

 
geratdc:

Долго я настройки искал чтобы этот 1 000% рубеж преодолеть, но это оказалось возможным при запредельных рисках конечно - при выключенных функциях сохранения депозита.

Оптимизация нужна для вывода эксперта на номинальные параметры, а не для накрутки с целью получения прибыли. Настройки подобрали, теперь поставьте советник на форвард тестирование.

 
geratdc:

Щас буду хвастаться)))


EURUSD Lots0.1 deposit $ 100 тест с 01.01.2017 по 01.01.2018

GBPUSD Lots 0.2 deposit $ 200 тест с 01.01.2017 по 01.01.2018


Долго я настройки искал чтобы этот 1 000% рубеж преодолеть, но это оказалось возможным при запредельных рисках конечно - при выключенных функциях сохранения депозита.


Особая благодарность партнёру и по совместительству крутому программеру - STARIJ и форумчанам, отвечавших на тупые вопросы очередного чайника и ковавших тем самым блэкджека. Ещё раз спасибо всем. Я счастлив )))


Кому интересно советник ЗДЕСЬ

Ай вай вай - отлично! 

хорошая линия  ровная линия....

моя дама очень обрадовалась когда увидела.. линия стоит ну прямо как у десятикласника !

сказала что у меня более кривой ... хотя  успокоила сразу , сказала что кривой ( кривая )  ей нравится больше... 

в общем озадачили вы меня

 

Точно ! Опрос замутить ! Какая кривая больше нравится женам (подругам) алготрейдеров ! 

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Ай вай вай - отлично! 

хорошая линия  ровная линия....

моя дама очень обрадовалась когда увидела.. линия стоит ну прямо как у десятикласника !

сказала что у меня более кривой ... хотя  успокоила сразу , сказала что кривой ( кривая )  ей нравится больше... 

в общем озадачили вы меня


Не завидуйте )))

[Удален]  
Mihail Matkovskij:

Оптимизация нужна для вывода эксперта на номинальные параметры, а не для накрутки с целью получения прибыли. Настройки подобрали, теперь поставьте советник на форвард тестирование.

Форвард тестирование это на демо-счёте проверка? Нет VPS, а домашний ПК мучать не охота графиком 24/7.


24.01.2018 Исправлена некритическая ошибка отправки Е-мейл сообщения.

Прошу обновить советника тем, кто его загружал. 

Если кто-то тестирует на демо счёте, отпишитесь пожалуйста, может ещё какие-то ошибки всплывут. 

 
geratdc:

24.01.2018 Исправлена некритическая ошибка отправки Е-мейл сообщения.

А с этой ошибкой результат будет хуже?
 

А вообще, спасибо. Одну идею из этого я почерпнул. Надо будет проверить совместимость со своими мыслями...

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