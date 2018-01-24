Есть 1 000 % !!! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
спасибо, поставил на реал 100к$, которые вчера в кредит оформил
Какие кредиты Максим?))) Этож бубльгум!!! Честный тсетовый подбор настроек для советника. Вот как следующий автор сказал, на реале советник пойдёт в отрыв (на ваши денежки). Про кредиты забудьте, это сюжет для реально больных игроманией. Вы нам стабильность дайте, стабильность на своей нс-подобной системе торговли. А это всё красивые картинки, но всё равно приятно.)))
Так это же подгонка под историю, правильно? Я так 100 раз делал, но на реальном счёте может сливать элементарно: иногда настройки, при которых получается такой результат на истории, в реальности не имеют никакого смысла. Например, при покупках RSI должно пересекать 20 снизу вверх, а при продажах - 30 сверху вниз. Т.е. на коротком участке получаем запредельную доходность, но больше нигде такие настройки не будут работать.
Пожалуй соглашусь.
Вам сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
Ого, спасибо))
Какие кредиты Максим?))) Этож бубльгум!!! Честный тетовый подбор настроек для советника. Вот как следующий автор сказал, на реале советник пойдёт в отрыв (на ваши денежки). Про кредиты забудьте, это сюжет для реально больных игроманией. Вы нам стабильность дайте, стабильность на своей нс-подобной системе торговли. А это всё красивые картинки, но всё равно приятно.)))
у него есть 100 тыс. доллар кредитные и он скоро станет олигаръхом.Он рулит.
Так это же подгонка под историю, правильно? Я так 100 раз делал, но на реальном счёте может сливать элементарно: иногда настройки, при которых получается такой результат на истории, в реальности не имеют никакого смысла. Например, при покупках RSI должно пересекать 20 снизу вверх, а при продажах - 30 сверху вниз. Т.е. на коротком участке получаем запредельную доходность, но больше нигде такие настройки не будут работать.
Чтоб получить прибыль не обязательно чтобы что-то чего персекало. А то островов все не хватит...
спасибо, поставил на реал 100к$, которые вчера в кредит оформил
Кошмар.
Я и говорю что "кошмар", вчера взял, а сегодня уже выплатил, и продолжает торговать дальше)
Где-то у меня валялся график, где я за год на своем роботе со 100 баксов "поимел" все деньги мира, долго искал, но нашел только этот.
Вообще, оптимизация должна проводится по типу обучения сетей. А если переучивать, то таких графиков можно сколько угодно построить.Но и, понятное дело, что сразу за участком "переученной" оптимизации начинается слив.
Где-то у меня валялся график, где я за год на своем роботе со 100 баксов "поимел" все деньги мира, долго искал, но нашел только этот.
Вообще, оптимизация должна проводится по типу обучения сетей. А если переучивать, то таких графиков можно сколько угодно построить.Но и, понятное дело, что сразу за участком "переученной" оптимизации начинается слив.
у меня была такая, 1500% за 1.5 мес на реале
в тестере было 68000% за полгода.. но поломался, не дожил... пришлось отложить покупку ламбы
у вас еще кач-во моделирования очень плохое, нужно 100%
у меня была такая, 1500% за 1.5 мес на реале
в тестере было 68000% за полгода.. но поломался, не дожил... пришлось отложить покупку ламбы