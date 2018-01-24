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Вам сюда


https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Для любителей меряться... достижениями)))
Для любителей меряться... достижениями)))
  • 2013.11.18
  • www.mql5.com
Ветка создана специально для любителей мериться своими достижениями. Прошу не стесняться. Для примера наковырял, специально для стесняющихся...
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

спасибо, поставил на реал 100к$, которые вчера в кредит оформил


Какие кредиты Максим?))) Этож бубльгум!!! Честный тсетовый подбор настроек для советника. Вот как следующий автор сказал, на реале советник пойдёт в отрыв (на ваши денежки). Про кредиты забудьте, это сюжет для реально больных игроманией. Вы нам стабильность дайте, стабильность на своей нс-подобной системе торговли. А это всё красивые картинки, но всё равно приятно.))) 

Sergey Vradiy:

Так это же подгонка под историю, правильно? Я так 100 раз делал, но на реальном счёте может сливать элементарно: иногда настройки, при которых получается такой результат на истории, в реальности не имеют никакого смысла. Например, при покупках RSI должно пересекать 20 снизу вверх, а при продажах - 30 сверху вниз. Т.е. на коротком участке получаем запредельную доходность, но больше нигде такие настройки не будут работать.


Пожалуй соглашусь. 

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Вам сюда


https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830


Ого, спасибо))

 
geratdc:

Какие кредиты Максим?))) Этож бубльгум!!! Честный тетовый подбор настроек для советника. Вот как следующий автор сказал, на реале советник пойдёт в отрыв (на ваши денежки). Про кредиты забудьте, это сюжет для реально больных игроманией. Вы нам стабильность дайте, стабильность на своей нс-подобной системе торговли. А это всё красивые картинки, но всё равно приятно.))) 




у него есть 100 тыс. доллар кредитные и он скоро станет олигаръхом.

Он рулит.
 
Sergey Vradiy:

Так это же подгонка под историю, правильно? Я так 100 раз делал, но на реальном счёте может сливать элементарно: иногда настройки, при которых получается такой результат на истории, в реальности не имеют никакого смысла. Например, при покупках RSI должно пересекать 20 снизу вверх, а при продажах - 30 сверху вниз. Т.е. на коротком участке получаем запредельную доходность, но больше нигде такие настройки не будут работать.


Чтоб получить прибыль не обязательно чтобы что-то чего персекало. А то островов все не хватит...

 
Maxim Dmitrievsky:

спасибо, поставил на реал 100к$, которые вчера в кредит оформил

Кошмар.
 
Yuriy Asaulenko:
Кошмар.

Я и говорю что "кошмар", вчера взял, а сегодня уже выплатил, и продолжает торговать дальше)

 

Где-то у меня валялся график, где я за год на своем роботе  со 100 баксов "поимел" все деньги мира, долго искал, но нашел только этот.   

Вообще, оптимизация должна проводится по типу обучения сетей. А если переучивать, то таких графиков можно сколько угодно построить.

Но и, понятное дело, что сразу за участком "переученной" оптимизации начинается слив.
[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Где-то у меня валялся график, где я за год на своем роботе  со 100 баксов "поимел" все деньги мира, долго искал, но нашел только этот.   

Вообще, оптимизация должна проводится по типу обучения сетей. А если переучивать, то таких графиков можно сколько угодно построить.

Но и, понятное дело, что сразу за участком "переученной" оптимизации начинается слив.

у меня была такая, 1500% за 1.5 мес на реале

в тестере было 68000% за полгода.. но поломался, не дожил... пришлось отложить покупку ламбы

у вас еще кач-во моделирования очень плохое, нужно 100%

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня была такая, 1500% за 1.5 мес на реале

в тестере было 68000% за полгода.. но поломался, не дожил... пришлось отложить покупку ламбы

Рынок дурацкий, меняется иногда, что ему стабильно не сидится?.
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