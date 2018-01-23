Использование данных стакана в реальном времени в МТ5
- Использование данных ленты в реальном времени в МТ5
- Стакан цен,лента заявок , почему нету на платформе?
- Как перенести котировки в реальном времени с мт5 на мт4 .
Можно. Но не везде.
Можно. Но не везде.
Не везде, это вы про не все инструменты или о чем-то другом?
Мне нужны данные именно по объемам на уровнях, а не просто сделки. Нужны по 2 уровня бида и аска.
Мне нужны данные именно по объемам на уровнях, а не просто сделки. Нужны по 2 уровня бида и аска.
Я понимаю, что часть данных терминал возможно пропускает. Я HFT не делаю, хватит и того, что есть.
Привет всем. Вопрос. Можно ли использовать в реальном времени данные стакана? Допустим, для робота.
Вот индикатор, который Вам нужен
https://www.mql5.com/ru/code/16948
- голосов: 21
- 2016.11.17
- prostotrader
- www.mql5.com
Вот индикатор, который Вам нужен
https://www.mql5.com/ru/code/16948
Нет, это не то. Да и вопрос мой был по-другому поставлен. Можно ли использовать данные стакана (не только бесты) в роботе?
Или то, что мы видим в терминале в стакане, доступно только визуально?То, что интересует, обвел
Или то, что мы видим в терминале в стакане, доступно только визуально?То, что интересует, обвел
Эти данные можете получить через mql
MarketBookAdd(Symbol())
Эти данные можете получить через mql
Я не программист. Так возможны срезы по запросу или можно получать непрерывный поток? Насколько MQL позволяет
Я могу только что-то высмотреть, реализовать я не смогу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования