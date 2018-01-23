Использование данных стакана в реальном времени в МТ5

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Привет всем. Вопрос. Можно ли использовать в реальном времени данные стакана? Допустим, для робота.
 

Можно. Но не везде.

 
Alexey Viktorov:

Можно. Но не везде.


Не везде, это вы про не все инструменты или о чем-то другом?

 

Мне нужны данные именно по объемам на уровнях, а не просто сделки. Нужны по 2 уровня бида и аска.

 
Andrey Gladyshev:

Мне нужны данные именно по объемам на уровнях, а не просто сделки. Нужны по 2 уровня бида и аска.


Я понимаю, что часть данных терминал возможно пропускает. Я HFT не делаю, хватит и того, что есть.

 
Andrey Gladyshev:
Привет всем. Вопрос. Можно ли использовать в реальном времени данные стакана? Допустим, для робота.

Вот индикатор, который Вам нужен

https://www.mql5.com/ru/code/16948

RT Scalper
RT Scalper
  • голосов: 21
  • 2016.11.17
  • prostotrader
  • www.mql5.com
Реал-тайм индикатор, предназначенный для скальперской торговли на ФОРТС. Данные графиков выводятся в процентах. Жёлтая линия — изменение сделок buy/sell (в %) Малиновая линия — изменение объёмов ордеров buy/sell в стакане (в %) Светло-голубая линия — изменение общего кол-ва...
 
prostotrader:

Вот индикатор, который Вам нужен

https://www.mql5.com/ru/code/16948


Нет, это не то. Да и вопрос мой был по-другому поставлен. Можно ли использовать данные стакана (не только бесты) в роботе?

 

Или то, что мы видим в терминале в стакане, доступно только визуально?То, что интересует, обвел


 
Andrey Gladyshev:

Или то, что мы видим в терминале в стакане, доступно только визуально?То, что интересует, обвел



Эти данные можете получить через mql

MarketBookAdd(Symbol())
 
Evgeny Belyaev:

Эти данные можете получить через mql


Я не программист. Так возможны срезы по запросу или можно получать непрерывный поток? Насколько MQL позволяет

 

Я могу только что-то высмотреть, реализовать я не смогу. 

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