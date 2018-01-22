Помогите рассчитать программно угол треугольника
Помогите рассчитать программно угол треугольника, забыл школьную программу.
Нужно найти угол а имеем катеты b и c
Желательно программный код...
tg(a) = c/b
Если угол очень маленький (единицы градусов) - можно прямо брать а = c/b (здесь угол а - в радианах), ошибка будет очень невелика.
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С ума можно сойти.
tg(a) = c/b
Если угол очень маленький (единицы градусов) - можно прямо брать а = c/b (здесь угол а - в радианах), ошибка будет очень невелика.
нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...
нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...
double alfa = MathArctan(c/b);
Дел то на 5 копеек.
Дел то на 5 копеек.
b - в секундах
с - в пунктах
если применять к графику цен, ничего не выйдет
или это из другой области ?
b - в секундах
с - в пунктах
если применять к графику цен, ничего не выйдет
или это из другой области ?
Это из области школьной геометрии: длины- в метрах, углы- в радианах. На графике цен это не имеет смысла.
нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...
есть и код)
см. мой индикатор
Это из области школьной геометрии: длины- в метрах, углы- в радианах. На графике цен это не имеет смысла.
имеет
вы пример кода привели на каком языке ?
Дел то на 5 копеек.
на 5 копеек говорите ...
void OnStart() { double alfa = MathArctan(30/30); Print(DoubleToString(alfa,2)); // 0.79 }
А должно быть 45 ...
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Помогите рассчитать программно угол треугольника, забыл школьную программу.
Нужно найти угол а имеем катеты b и c
Желательно программный код...