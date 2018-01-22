Помогите рассчитать программно угол треугольника

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Помогите рассчитать программно угол треугольника, забыл школьную программу.

Нужно найти угол а имеем катеты b и c


Желательно программный код...

 
Vladimir Pastushak:

Помогите рассчитать программно угол треугольника, забыл школьную программу.

Нужно найти угол а имеем катеты b и c


Желательно программный код...

tg(a) = c/b

Если угол очень маленький (единицы градусов) - можно прямо брать а = c/b (здесь угол а - в радианах), ошибка будет очень невелика.

 

*

С ума можно сойти.

 
George Merts:

tg(a) = c/b

Если угол очень маленький (единицы градусов) - можно прямо брать а = c/b (здесь угол а - в радианах), ошибка будет очень невелика.


нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...

 
Vladimir Pastushak:

нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...

double alfa = MathArctan(c/b);

Дел то на 5 копеек.

 
Vadim Zotov:

Дел то на 5 копеек.


b - в секундах

с - в пунктах

если применять к графику цен, ничего не выйдет

или это из другой области ?

 
Iurii Tokman:

b - в секундах

с - в пунктах

если применять к графику цен, ничего не выйдет

или это из другой области ?

Это из области школьной геометрии: длины- в метрах, углы- в радианах. На графике цен это не имеет смысла.

 
Vladimir Pastushak:

нужен код, в справке тангенсы и синусы возвращают какую то ерунду...


есть и код)
см. мой индикатор

 
Vadim Zotov:

Это из области школьной геометрии: длины- в метрах, углы- в радианах. На графике цен это не имеет смысла.


имеет

вы пример кода привели на каком языке ?

 
Vadim Zotov:

Дел то на 5 копеек.


на 5 копеек говорите ...

void OnStart()
  {
  double alfa = MathArctan(30/30);
   Print(DoubleToString(alfa,2));
     
   // 0.79 

  }

А должно быть 45 ...

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