Помогите рассчитать программно угол треугольника - страница 5
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Это понятная проблема. В этом треугольнике — противолежащий катет измеряется в пунктах, а прилежащий катет измеряется в единицах времени. Как соотнести пункты и часы ? Сколько пунктов соответствуют одному часу ? Такую проблему пытаются решать в углах Ганна. Но удовлетворительно ли это решение ? Вопросы остаются открытыми.
Время лучше переводить в минуты или секунды, цену, в пункты. И какая разница, как соотнести время и цену. Главное, чтобы показатели угла были у всех одинаковые. Сделали же как-то разработчики "линию по углу". Но чем они руководствовались, не известно.
Есть большая разница между углом тренда за 10 дней и 100 пунктов роста и 10 дней 500 пунктов роста. Я понимаю что тулить геометрию сюда как то не правильно но из ничего и геометрия я выбрал геометрию...
Скорость движения цены то же другое дело.
Мы можем иметь 10 дней и каждый день по 10 пунктов результат за 10 дней 100 пунктов .
И можем иметь 10 дней каждый день по 1 пункту и в 10 день пункт 91 итого 100 пунктов.
Скорость разная..
Попытайтесь от заданной точки(цена - время) - рассчитать конус на будущее. Может что получиться?!
Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -)
Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -)
В таком случае не надо заморачиваться лишними условностями, типа время и пункты это разные величины. Можно просто взять за единицу измерения "уе" в которые перевести пункты и свечи или минуты. Дальше по теореме Пифагора получим катет одного треугольника и второго в тех-же "уе" но разница будет заметна.
Во первых у нас дано Х и Y.
Где Х = бары, свечи, а Y= цена, пипсы, пункты.
Во первых у нас дано Х и Y.
Где Х = бары, свечи, а Y= цена, пипсы, пункты.
Теперь, нужно оценить коэффициенты уравнения прямой Y = a+bX методом наименьших квадратов для выбранного периода N. Коэффициент b - есть тангенс угла наклона тренда α в радианах.
b = (NΣXY - ΣXΣY)/[NΣX^2 - (ΣX)^2].
α = ATAN(b), радианы;
α = ATAN(b)*180/π = ATAN(b)*180/3,14159265, градусы.
Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -)