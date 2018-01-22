Помогите рассчитать программно угол треугольника - страница 5

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Victor Ziborov:

Это понятная проблема. В этом треугольнике — противолежащий катет измеряется в пунктах, а прилежащий катет измеряется в единицах времени. Как соотнести пункты и часы ? Сколько пунктов соответствуют одному часу ? Такую проблему пытаются решать в углах Ганна. Но удовлетворительно ли это решение ? Вопросы остаются открытыми.

Время лучше переводить в минуты или секунды, цену, в пункты. И какая разница, как соотнести время и цену. Главное, чтобы показатели угла были у всех одинаковые. Сделали же как-то разработчики "линию по углу". Но чем они руководствовались, не известно.

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Есть большая разница между  углом тренда за 10 дней и 100 пунктов роста и 10 дней 500 пунктов роста. Я понимаю что тулить геометрию сюда как то не правильно но из ничего и геометрия я выбрал геометрию... 

Скорость движения цены то же другое дело.

Мы можем иметь 10 дней и каждый день по 10 пунктов результат за 10 дней 100 пунктов .

И можем иметь 10 дней каждый день по 1 пункту и в 10 день пункт 91 итого 100 пунктов. 

Скорость разная..


Попытайтесь от заданной точки(цена - время) - рассчитать конус на будущее. Может что получиться?!

 
В ветках прогнозов поройся. Там где то я код выкладывал. Искать лень.
 
Файлы:
AM_2_TrendSpeed.mq4  7 kb
 
poruchik:
Скорость теренда величина не информативная.
 


Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -) 

 
poruchik:


Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -) 

В таком случае не надо заморачиваться лишними условностями, типа время и пункты это разные величины. Можно просто взять за единицу измерения "уе" в которые перевести пункты и свечи или минуты. Дальше по теореме Пифагора получим катет одного треугольника и второго в тех-же "уе" но разница будет заметна.

 

Во первых у нас дано Х и Y.
Где Х = бары, свечи,  а Y= цена, пипсы, пункты.

 
Alexander Ivanov:

Во первых у нас дано Х и Y.
Где Х = бары, свечи,  а Y= цена, пипсы, пункты.

Теперь, нужно оценить коэффициенты уравнения прямой Y = a+bX методом наименьших квадратов для выбранного периода N. Коэффициент b - есть тангенс угла наклона тренда α в радианах.

b = (NΣXY -  ΣXΣY)/[NΣX^2 - (ΣX)^2].

α = ATAN(b), радианы;

α = ATAN(b)*180/π = ATAN(b)*180/3,14159265, градусы.

 
poruchik:


Мне надо просто сравнивать 2 диагонали (+ -) 

Ну тогда можно время перевести в минуты, а цену в пункты. Этого будет достаточно, чтобы узнать соотношение диагоналей.
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