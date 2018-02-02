MathRand() ?
- Как получить случайное число? 1 или 2.
- Прошу помощи математиков ...
- генератор случайных чисел
Всем привет! Как указать диапазон всего из двух чисел 0 и 1? То есть мне нужно выбирать случайным образом числа 0 или 1, чтобы советник открывал сделки случайным образом либо бай либо селл, как это сделать?
Всем привет! Как указать диапазон всего из двух чисел 0 и 1? То есть мне нужно выбирать случайным образом числа 0 или 1, чтобы советник открывал сделки случайным образом либо бай либо селл, как это сделать?
Спасибо, хороший вариант решения!
(int)(rand()/16384)
Немного не то, серия бывает 0 затягивается на долго, как и 1. Но все равно спасибо за помощь.
Немного не то, серия бывает 0 затягивается на долго, как и 1. Но все равно спасибо за помощь.
да одинаковые они
rand и MathRand - это разные имена одной функции. Для большего разнообразия можно в OnInit инициализировать датчик
MathSrand(GetTickCount()); или srand(GetTickCount()); что одно и то же
Всем привет! Как указать диапазон всего из двух чисел 0 и 1? То есть мне нужно выбирать случайным образом числа 0 или 1, чтобы советник открывал сделки случайным образом либо бай либо селл, как это сделать?
Немного не то, серия бывает 0 затягивается на долго, как и 1. Но все равно спасибо за помощь.
если нужны более короткие серии 0,1 то это будет уже неравномерное распределение.
самый простой способ для мелких экспериментов - добавить зависимость
static int prev01=-1;
int Rand01() {
int value=(MathRand()&1); // получить случайно 0 / 1
if (prev01==value) value=(MathRand()&1); // уменьшаем длину серий 0 и 1
prev01=value;
return value;
}
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