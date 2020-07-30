Некрасиво смотрятся дабловые переменный во входных параметрах. Что делать?

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Добавляет точку и ноль после каждого значения. Пользователь будет путаться.
Что делать?
На интовые заменить?
А если это потом на что-то повлияет?

 
igrok333:

Добавляет точку и ноль после каждого значения. Пользователь будет путаться.
Что делать?
На интовые заменить?
А если это потом на что-то повлияет?

Путают - Вы совершенно правы. Эти значения - наверняка у Вас в пунктах и должны быть целыми. Посмотрите - они множатся на размер пункта _Point (наверное предпочтительнее) или Point(). В результате получается значение double - все будет нормально, ошибки исключены.
 

Здравствуйте.

Почему то переменная double во входных параметрах показывается как 0.07000000000000001, а при попытке изменить вообще исчезает. Хотя в коде забито просто 0.07

Что с этим можно сделать?


 
Andrey Kaunov:

Здравствуйте.

Почему то переменная double во входных параметрах показывается как 0.07000000000000001, а при попытке изменить вообще исчезает. Хотя в коде забито просто 0.07

Что с этим можно сделать?


писал https://www.mql5.com/ru/forum/346281/page14#comment_17402941

но видимо игнорят )))

 
Igor Makanu:

писал https://www.mql5.com/ru/forum/346281/page14#comment_17402941

но видимо игнорят )))

я об этом писал три месяца назад  -  тогда ещё хуже было, могло значение поменяться. может и сейчас так же?

https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page12#comment_15790942

 
Да, проблема идентичная. И тоже со значением 0.07, другие проходят нормально.
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