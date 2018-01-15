X Y координаты
Yevheniy Kopanitskyy:
Подскажите как выравнять обьект картинка по осям в любой из верхних углов.
Рисунок загружается но не перемещается в угол.
Вроде как не получится переместить в угол, только к цене можно прицепить (но это не точно)
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_basecorner
FXwin:
Вроде как не получится переместить в угол, только к цене можно прицепить (но это не точно)
Дополнение:
Или заменить на OBJ_BITMAP_LABEL
Alexey Viktorov:
Или заменить на OBJ_BITMAP_LABEL
Дополнение:
Или заменить на OBJ_BITMAP_LABEL
спасибо что ткнули стрелкой изменю на лейбл
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Всем привет и с новым годом. Подскажите как выравнять обьект картинка по осям в любой из верхних углов.
Я использию вот этот код. Рисунок рзагружартся но не перемещается в угол.