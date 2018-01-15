X Y координаты

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Всем привет и с новым годом. Подскажите как выравнять обьект картинка по осям в любой из верхних углов.

Я использию вот этот код. Рисунок рзагружартся но не перемещается в угол.


        string   file="\\Images\\100$.bmp";
//-----------------------
int obiekt1=1;
string Obiekt1=IntegerToString(obiekt1);
datetime BrTime=iTime(Symbol(),0,1);
double HIGHT=iHigh(Symbol(),0,1);
ObjectCreate(Obiekt1,OBJ_BITMAP,0,BrTime,HIGHT+);
ObjectSetString(0,Obiekt1,OBJPROP_BMPFILE,file);
ObjectSetInteger(0,Obiekt1,OBJPROP_XDISTANCE,200);
ObjectSetInteger(0,Obiekt1,OBJPROP_YDISTANCE,300); 
ChartRedraw(0);
 
Yevheniy Kopanitskyy:

Подскажите как выравнять обьект картинка по осям в любой из верхних углов.

Рисунок загружается но не перемещается в угол.


Вроде как не получится переместить в угол, только к цене можно прицепить (но это не точно)
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_basecorner


 
FXwin:

Вроде как не получится переместить в угол, только к цене можно прицепить (но это не точно)

Дополнение:

Или заменить на OBJ_BITMAP_LABEL

 
Alexey Viktorov:

Дополнение:

Или заменить на OBJ_BITMAP_LABEL


спасибо что ткнули стрелкой изменю на лейбл

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